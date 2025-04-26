https://ria.ru/20250426/snajpery-2013543661.html
Российские снайперы уничтожили БПЛА "Баба-Яга" на Южнодонецком направлении
Российские снайперы уничтожили БПЛА "Баба-Яга" на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.04.2025
Российские снайперы уничтожили БПЛА "Баба-Яга" на Южнодонецком направлении
Российская снайперская пара группировки "Восток" со скрытой позиции в ночное время уничтожила "Бабу-Ягу" на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T07:08:00+03:00
2025-04-26T07:08:00+03:00
2025-04-26T07:08:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Российская снайперская пара группировки "Восток" со скрытой позиции в ночное время уничтожила "Бабу-Ягу" на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным "Саян". "Случай был. "Баба-Яга", R-18 (модель - ред.) дрон шел на позицию наших ребят в "лесополку" и пара снайперская обнаружила данный дрон в тепловизор. Один человек наводил снайпера огнём из штатного вооружения АК-74 трассионными пулями, подсвечивал тем самым дрон. А снайпер с СВД сбил "Бабу-Ягу": выстрел - "Баба-Яга" упала и взорвалась", - рассказал офицер о боевом выходе снайперской пары на охоту за ударным дроном противника. По его словам, на базе полка недавно была создана снайперская группа, которая была обучена применять снайперские винтовки, а также различные виды модификационных тепловизоров и другого оборудования, именно на поражение БПЛА. "Снайперская группа в составе двух человек уходит на позицию непосредственно на переднем крае, занимает эту позицию перед ночью, перед наступлением темноты, укладывается тепловизионными одеялами и работает по "Баба-Яге", - уточнил военнослужащий особенности работы снайперов.
https://ria.ru/20250426/bpla-2013542635.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские снайперы уничтожили БПЛА "Баба-Яга" на Южнодонецком направлении
Российская снайперская пара уничтожила на Южнодонецком направлении "Бабу-Ягу"
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Российская снайперская пара группировки "Восток" со скрытой позиции в ночное время уничтожила "Бабу-Ягу" на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным "Саян".
"Случай был. "Баба-Яга", R-18 (модель - ред.) дрон шел на позицию наших ребят в "лесополку" и пара снайперская обнаружила данный дрон в тепловизор. Один человек наводил снайпера огнём из штатного вооружения АК-74 трассионными пулями, подсвечивал тем самым дрон. А снайпер с СВД сбил "Бабу-Ягу": выстрел - "Баба-Яга" упала и взорвалась", - рассказал офицер о боевом выходе снайперской пары на охоту за ударным дроном противника.
По его словам, на базе полка недавно была создана снайперская группа, которая была обучена применять снайперские винтовки, а также различные виды модификационных тепловизоров и другого оборудования, именно на поражение БПЛА.
"Снайперская группа в составе двух человек уходит на позицию непосредственно на переднем крае, занимает эту позицию перед ночью, перед наступлением темноты, укладывается тепловизионными одеялами и работает по "Баба-Яге", - уточнил военнослужащий особенности работы снайперов.