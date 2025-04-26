https://ria.ru/20250426/snajpery-2013543661.html

Российские снайперы уничтожили БПЛА "Баба-Яга" на Южнодонецком направлении

Российские снайперы уничтожили БПЛА "Баба-Яга" на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.04.2025

Российские снайперы уничтожили БПЛА "Баба-Яга" на Южнодонецком направлении

Российская снайперская пара группировки "Восток" со скрытой позиции в ночное время уничтожила "Бабу-Ягу" на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T07:08:00+03:00

2025-04-26T07:08:00+03:00

2025-04-26T07:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370207_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_076b823188312d51bbbbd17a45bd48ee.jpg

ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Российская снайперская пара группировки "Восток" со скрытой позиции в ночное время уничтожила "Бабу-Ягу" на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным "Саян". "Случай был. "Баба-Яга", R-18 (модель - ред.) дрон шел на позицию наших ребят в "лесополку" и пара снайперская обнаружила данный дрон в тепловизор. Один человек наводил снайпера огнём из штатного вооружения АК-74 трассионными пулями, подсвечивал тем самым дрон. А снайпер с СВД сбил "Бабу-Ягу": выстрел - "Баба-Яга" упала и взорвалась", - рассказал офицер о боевом выходе снайперской пары на охоту за ударным дроном противника. По его словам, на базе полка недавно была создана снайперская группа, которая была обучена применять снайперские винтовки, а также различные виды модификационных тепловизоров и другого оборудования, именно на поражение БПЛА. "Снайперская группа в составе двух человек уходит на позицию непосредственно на переднем крае, занимает эту позицию перед ночью, перед наступлением темноты, укладывается тепловизионными одеялами и работает по "Баба-Яге", - уточнил военнослужащий особенности работы снайперов.

https://ria.ru/20250426/bpla-2013542635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, вооруженные силы рф, россия