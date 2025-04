https://ria.ru/20250426/smi-2013617219.html

Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области

Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области

Крупные зарубежные издания в субботу написали о завершении операции России по освобождению Курской области от ВСУ. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:32:00+03:00

2025-04-26T19:32:00+03:00

2025-04-26T23:58:00+03:00

в мире

курская область

россия

донбасс

владимир путин

валерий герасимов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005438971_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_c390c45a53696140e98af7a0e6ed37be.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крупные зарубежные издания в субботу написали о завершении операции России по освобождению Курской области от ВСУ. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Из англоязычных СМИ на данное событие обратили внимание Financial Times, New York Times, Washington Post и New York Post. Немецкие СМИ, например Bild, также опубликовали соответствующую информацию. Издание Berliner Zeitung подчеркнуло, что иностранные ВС находились на территории России впервые с 1945 года. По мнению газеты, Курская область играла важную роль для Владимира Зеленского, который рассчитывал обменять ее на территории Донбасса. Также газета процитировала слова президента России Владимира Путина, что наступление ВСУ в Курской области - это "авантюра", которая провалилась. Испанская газета Mundo, а также итальянские Stampa и Messaggero разместили на своих интернет-страницах информацию о докладе Герасимова Владимиру Путину. Новость о завершении операции по освобождению Курской области также опубликовали датские газеты B.T. и Berlingske, норвежские газеты Dagsavisen и Dagbladet.

https://ria.ru/20250426/mid-2013613180.html

https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html

курская область

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, россия, донбасс, владимир путин, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины