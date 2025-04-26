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Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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19:32 26.04.2025 (обновлено: 23:58 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/smi-2013617219.html
Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области
Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области
Крупные зарубежные издания в субботу написали о завершении операции России по освобождению Курской области от ВСУ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:32:00+03:00
2025-04-26T23:58:00+03:00
в мире
курская область
россия
донбасс
владимир путин
валерий герасимов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крупные зарубежные издания в субботу написали о завершении операции России по освобождению Курской области от ВСУ. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Из англоязычных СМИ на данное событие обратили внимание Financial Times, New York Times, Washington Post и New York Post. Немецкие СМИ, например Bild, также опубликовали соответствующую информацию. Издание Berliner Zeitung подчеркнуло, что иностранные ВС находились на территории России впервые с 1945 года. По мнению газеты, Курская область играла важную роль для Владимира Зеленского, который рассчитывал обменять ее на территории Донбасса. Также газета процитировала слова президента России Владимира Путина, что наступление ВСУ в Курской области - это "авантюра", которая провалилась. Испанская газета Mundo, а также итальянские Stampa и Messaggero разместили на своих интернет-страницах информацию о докладе Герасимова Владимиру Путину. Новость о завершении операции по освобождению Курской области также опубликовали датские газеты B.T. и Berlingske, норвежские газеты Dagsavisen и Dagbladet.
https://ria.ru/20250426/mid-2013613180.html
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курская область
россия
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в мире, курская область, россия, донбасс, владимир путин, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области

FT и NYT опубликовали статьи о завершении освобождения Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Крупные зарубежные издания в субботу написали о завершении операции России по освобождению Курской области от ВСУ.
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
МИД: вслед за Курской областью будут освобождены и другие территории России
Вчера, 18:56
Из англоязычных СМИ на данное событие обратили внимание Financial Times, New York Times, Washington Post и New York Post.
Немецкие СМИ, например Bild, также опубликовали соответствующую информацию. Издание Berliner Zeitung подчеркнуло, что иностранные ВС находились на территории России впервые с 1945 года. По мнению газеты, Курская область играла важную роль для Владимира Зеленского, который рассчитывал обменять ее на территории Донбасса. Также газета процитировала слова президента России Владимира Путина, что наступление ВСУ в Курской области - это "авантюра", которая провалилась.
Испанская газета Mundo, а также итальянские Stampa и Messaggero разместили на своих интернет-страницах информацию о докладе Герасимова Владимиру Путину. Новость о завершении операции по освобождению Курской области также опубликовали датские газеты B.T. и Berlingske, норвежские газеты Dagsavisen и Dagbladet.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Алаудинов высказался об освобождении Курской области
Вчера, 17:46
 
В миреКурская областьРоссияДонбассВладимир ПутинВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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