В Швеции хотят экспроприировать православный храм
SVT: в Швеции предложили экспроприировать и перенести православный храм
Флаг Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия предложила экспроприировать православный храм Казанской иконы Божией Матери в городе Вестерос и перенести его из-за близости к аэропорту, передает телеканал SVT.
"Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса (здания. — Прим. ред.) русской церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию", — говорится в сообщении.
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По данным SVT, председатель администрации коммуны Вестерос Стаффан Янссон уже получил предложение от партии, решение примут в конце мая. Если оно окажется положительным, инициативу направят на рассмотрение правительству.
В феврале Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит государственную поддержку РПЦ, бездоказательно обвинив ее в "сборе разведданных и других действиях, угрожающих безопасности". Решение основывалось на выводах местной полиции безопасности.
В ноябре Politico сообщало, что недавно построенную православную церковь в Вестеросе заподозрили в "сборе информации для российских спецслужб". По данным издания, опасения вызваны тем, что храм расположен в 100 километрах от шведской столицы, в непосредственной близости от аэропорта Стокгольм — Вестерос, водоочистных сооружений и энергетических компаний.
Позднее заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви протоиерей Николай Лищенюк в комментарии РИА Новости назвал обвинения в "шпионаже" в адрес храма абсурдом и клеветой.