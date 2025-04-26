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В Швеции хотят экспроприировать православный храм - РИА Новости, 26.04.2025
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Религия
 
15:18 26.04.2025 (обновлено: 18:48 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/shvetsija-2013586615.html
В Швеции хотят экспроприировать православный храм
В Швеции хотят экспроприировать православный храм - РИА Новости, 26.04.2025
В Швеции хотят экспроприировать православный храм
Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия предложила экспроприировать православный храм Казанской иконы Божией Матери в городе Вестерос и перенести его... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:18:00+03:00
2025-04-26T18:48:00+03:00
вестерос (швеция)
швеция
стокгольм (город)
русская православная церковь
умеренная коалиционная партия
религия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия предложила экспроприировать православный храм Казанской иконы Божией Матери в городе Вестерос и перенести его из-за близости к аэропорту, передает телеканал SVT."Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса (здания. — Прим. ред.) русской церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию", — говорится в сообщении.По данным SVT, председатель администрации коммуны Вестерос Стаффан Янссон уже получил предложение от партии, решение примут в конце мая. Если оно окажется положительным, инициативу направят на рассмотрение правительству.В феврале Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит государственную поддержку РПЦ, бездоказательно обвинив ее в "сборе разведданных и других действиях, угрожающих безопасности". Решение основывалось на выводах местной полиции безопасности.В ноябре Politico сообщало, что недавно построенную православную церковь в Вестеросе заподозрили в "сборе информации для российских спецслужб". По данным издания, опасения вызваны тем, что храм расположен в 100 километрах от шведской столицы, в непосредственной близости от аэропорта Стокгольм — Вестерос, водоочистных сооружений и энергетических компаний.Позднее заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви протоиерей Николай Лищенюк в комментарии РИА Новости назвал обвинения в "шпионаже" в адрес храма абсурдом и клеветой.
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012346426.html
https://ria.ru/20250325/germaniya-2007093576.html
https://ria.ru/20250424/estoniya-2013204963.html
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вестерос (швеция), швеция, стокгольм (город), русская православная церковь, умеренная коалиционная партия
Вестерос (Швеция), Швеция, Стокгольм (город), Русская православная церковь, Умеренная коалиционная партия, Религия
В Швеции хотят экспроприировать православный храм

SVT: в Швеции предложили экспроприировать и перенести православный храм

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия предложила экспроприировать православный храм Казанской иконы Божией Матери в городе Вестерос и перенести его из-за близости к аэропорту, передает телеканал SVT.
"Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса (здания. — Прим. ред.) русской церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию", — говорится в сообщении.
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По данным SVT, председатель администрации коммуны Вестерос Стаффан Янссон уже получил предложение от партии, решение примут в конце мая. Если оно окажется положительным, инициативу направят на рассмотрение правительству.
В феврале Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит государственную поддержку РПЦ, бездоказательно обвинив ее в "сборе разведданных и других действиях, угрожающих безопасности". Решение основывалось на выводах местной полиции безопасности.
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В ноябре Politico сообщало, что недавно построенную православную церковь в Вестеросе заподозрили в "сборе информации для российских спецслужб". По данным издания, опасения вызваны тем, что храм расположен в 100 километрах от шведской столицы, в непосредственной близости от аэропорта Стокгольм — Вестерос, водоочистных сооружений и энергетических компаний.
Позднее заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви протоиерей Николай Лищенюк в комментарии РИА Новости назвал обвинения в "шпионаже" в адрес храма абсурдом и клеветой.
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РелигияВестерос (Швеция)ШвецияСтокгольм (город)Русская православная церковьУмеренная коалиционная партия
 
 
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