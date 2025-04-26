https://ria.ru/20250426/shvetsija-2013586615.html

В Швеции хотят экспроприировать православный храм

В Швеции хотят экспроприировать православный храм - РИА Новости, 26.04.2025

В Швеции хотят экспроприировать православный храм

Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия предложила экспроприировать православный храм Казанской иконы Божией Матери в городе Вестерос и перенести его... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:18:00+03:00

2025-04-26T15:18:00+03:00

2025-04-26T18:48:00+03:00

вестерос (швеция)

швеция

стокгольм (город)

русская православная церковь

умеренная коалиционная партия

религия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия предложила экспроприировать православный храм Казанской иконы Божией Матери в городе Вестерос и перенести его из-за близости к аэропорту, передает телеканал SVT."Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса (здания. — Прим. ред.) русской церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию", — говорится в сообщении.По данным SVT, председатель администрации коммуны Вестерос Стаффан Янссон уже получил предложение от партии, решение примут в конце мая. Если оно окажется положительным, инициативу направят на рассмотрение правительству.В феврале Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит государственную поддержку РПЦ, бездоказательно обвинив ее в "сборе разведданных и других действиях, угрожающих безопасности". Решение основывалось на выводах местной полиции безопасности.В ноябре Politico сообщало, что недавно построенную православную церковь в Вестеросе заподозрили в "сборе информации для российских спецслужб". По данным издания, опасения вызваны тем, что храм расположен в 100 километрах от шведской столицы, в непосредственной близости от аэропорта Стокгольм — Вестерос, водоочистных сооружений и энергетических компаний.Позднее заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви протоиерей Николай Лищенюк в комментарии РИА Новости назвал обвинения в "шпионаже" в адрес храма абсурдом и клеветой.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012346426.html

https://ria.ru/20250325/germaniya-2007093576.html

https://ria.ru/20250424/estoniya-2013204963.html

вестерос (швеция)

швеция

стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вестерос (швеция), швеция, стокгольм (город), русская православная церковь, умеренная коалиционная партия