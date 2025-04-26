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В Самаре пропал школьник
В Самаре пропал школьник - РИА Новости, 26.04.2025
В Самаре пропал школьник
Восьмилетний мальчик, ушедший в парк Победы в Самаре, пропал, полиция ведет поиски ребенка, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:53:00+03:00
2025-04-26T17:53:00+03:00
2025-04-26T17:54:00+03:00
самара
советский район
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Восьмилетний мальчик, ушедший в парк Победы в Самаре, пропал, полиция ведет поиски ребенка, сообщил региональный главк МВД. "Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего жителя Самары... который 26 апреля пошел в парк Победы в Советском районе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в Telegram-канале главка. Уточняется, что на розыск восьмилетнего мальчика ориентированы все подразделения полиции, включая участковых, сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторов. "Приметы разыскиваемого: на вид 7-9 лет, рост 140-142 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза темно-карие. Был одет в футболку темного цвета, джинсы и матерчатые кроссовки синего цвета. Может передвигаться на самокате белого цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Советскому району УМВД России по Самаре по телефону: 8 (846) 262-27-11 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8-999-701-02-33", - отмечается в сообщении.
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самара, советский район, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Самара, Советский район, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия