https://ria.ru/20250426/shkolnik-2013605494.html

В Самаре пропал школьник

В Самаре пропал школьник - РИА Новости, 26.04.2025

В Самаре пропал школьник

Восьмилетний мальчик, ушедший в парк Победы в Самаре, пропал, полиция ведет поиски ребенка, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:53:00+03:00

2025-04-26T17:53:00+03:00

2025-04-26T17:54:00+03:00

самара

советский район

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Восьмилетний мальчик, ушедший в парк Победы в Самаре, пропал, полиция ведет поиски ребенка, сообщил региональный главк МВД. "Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего жителя Самары... который 26 апреля пошел в парк Победы в Советском районе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в Telegram-канале главка. Уточняется, что на розыск восьмилетнего мальчика ориентированы все подразделения полиции, включая участковых, сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторов. "Приметы разыскиваемого: на вид 7-9 лет, рост 140-142 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза темно-карие. Был одет в футболку темного цвета, джинсы и матерчатые кроссовки синего цвета. Может передвигаться на самокате белого цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Советскому району УМВД России по Самаре по телефону: 8 (846) 262-27-11 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8-999-701-02-33", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250423/deti-2012955711.html

самара

советский район

самарская область

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самара, советский район, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия