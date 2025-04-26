Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 26.04.2025 (обновлено: 02:54 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/samooborona-2013534341.html
Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны
Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны - РИА Новости, 26.04.2025
Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны
Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, говорится в обзоре судебной практики, с которым... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:05:00+03:00
2025-04-26T02:54:00+03:00
россия
общество
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, говорится в обзоре судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости. Поводом для такого разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника у одного из его гостей случился конфликт с соседкой. Та позвонила своему сыну и попросила приехать и разобраться с оскорбившим ее человеком. В итоге он приехал пьяный, с двумя друзьями, они вооружились деревянными палками, ворвались на придомовую территорию, стали избивать как предполагаемого обидчика, так и хозяина дома, у которого на руках была его маленькая дочь.Тогда тот взял со стола нож и нанес удары нападавшим. Все трое скончались.Следствие вменило ему статью 105 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Тем не менее суд вынес оправдательный приговор, посчитав произошедшее самообороной.Потерпевшие дошли до Верховного суда, оспаривая оправдание, но и он посчитал квалификацию правильной. "Количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц, в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка", — подчеркнул Верховный суд. Дело включили в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.
https://ria.ru/20250214/proekt-1999476539.html
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999731433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, верховный суд рф
Россия, Общество, Верховный суд РФ
Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

ВС РФ разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, говорится в обзоре судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости.
Поводом для такого разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника у одного из его гостей случился конфликт с соседкой. Та позвонила своему сыну и попросила приехать и разобраться с оскорбившим ее человеком. В итоге он приехал пьяный, с двумя друзьями, они вооружились деревянными палками, ворвались на придомовую территорию, стали избивать как предполагаемого обидчика, так и хозяина дома, у которого на руках была его маленькая дочь.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия
14 февраля, 18:35
Тогда тот взял со стола нож и нанес удары нападавшим. Все трое скончались.
Следствие вменило ему статью 105 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Тем не менее суд вынес оправдательный приговор, посчитав произошедшее самообороной.
Потерпевшие дошли до Верховного суда, оспаривая оправдание, но и он посчитал квалификацию правильной.
«
"Количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц, в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка", — подчеркнул Верховный суд.
Дело включили в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом
17 февраля, 00:29
 
РоссияОбществоВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала