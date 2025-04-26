https://ria.ru/20250426/regiony-2013538392.html
Названы регионы-лидеры по запретам на выезд среди должников
Названы регионы-лидеры по запретам на выезд среди должников - РИА Новости, 26.04.2025
Названы регионы-лидеры по запретам на выезд среди должников
Наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должникам запрещено выезжать за границу из России, за январь-февраль 2025 года находится на... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T03:55:00+03:00
2025-04-26T03:55:00+03:00
2025-04-26T03:55:00+03:00
россия
краснодарский край
республика башкортостан
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должникам запрещено выезжать за границу из России, за январь-февраль 2025 года находится на исполнении в главных управлениях ФССП по Краснодарскому краю, Республике Башкортостан, Ростовской и Московской областям, Пермскому краю, рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ). "Наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должники ограничены в праве выезда из Российской Федерации, находится на принудительном исполнении в главных управлениях ФССП России по Краснодарскому краю, Республике Башкортостан, Ростовской и Московской областям, Пермскому краю", - рассказали в службе. Наименьшее же количество – в управлениях ФССП России по республикам Марий Эл, Ингушетия, Карелия, Магаданской области, Камчатскому краю и Чукотскому АО.
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013296624.html
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россия, краснодарский край, республика башкортостан, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Названы регионы-лидеры по запретам на выезд среди должников
ФССП: больше всего запретов на выезд было вынесено в Краснодарском крае