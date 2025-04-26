https://ria.ru/20250426/regiony-2013538392.html

Названы регионы-лидеры по запретам на выезд среди должников

Названы регионы-лидеры по запретам на выезд среди должников - РИА Новости, 26.04.2025

Названы регионы-лидеры по запретам на выезд среди должников

Наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должникам запрещено выезжать за границу из России, за январь-февраль 2025 года находится на... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T03:55:00+03:00

2025-04-26T03:55:00+03:00

2025-04-26T03:55:00+03:00

россия

краснодарский край

республика башкортостан

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должникам запрещено выезжать за границу из России, за январь-февраль 2025 года находится на исполнении в главных управлениях ФССП по Краснодарскому краю, Республике Башкортостан, Ростовской и Московской областям, Пермскому краю, рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ). "Наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должники ограничены в праве выезда из Российской Федерации, находится на принудительном исполнении в главных управлениях ФССП России по Краснодарскому краю, Республике Башкортостан, Ростовской и Московской областям, Пермскому краю", - рассказали в службе. Наименьшее же количество – в управлениях ФССП России по республикам Марий Эл, Ингушетия, Карелия, Магаданской области, Камчатскому краю и Чукотскому АО.

https://ria.ru/20250424/gosduma-2013296624.html

россия

краснодарский край

республика башкортостан

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россия, краснодарский край, республика башкортостан, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество