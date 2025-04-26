https://ria.ru/20250426/razminirovanie-2013592379.html
В Курской области проводят сплошное разминирование территорий
В Курской области проводят сплошное разминирование территорий - РИА Новости, 26.04.2025
В Курской области проводят сплошное разминирование территорий
Российские саперы проводят полное сплошное разминирование территории приграничных территорий Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:12:00+03:00
2025-04-26T16:12:00+03:00
2025-04-26T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские саперы проводят полное сплошное разминирование территории приграничных территорий Курской области, сообщило Минобороны РФ."Инженерными подразделениями российских Вооруженных сил проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250426/gosduma-2013593489.html
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курская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области проводят сплошное разминирование территорий
МО РФ: в Курской области проводят сплошное разминирование территорий