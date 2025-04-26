https://ria.ru/20250426/raschistka-2013600113.html

Граждане Индии, живущие на границе с Пакистаном, начали расчистку бункеров

Граждане Индии, живущие на границе с Пакистаном, начали расчистку бункеров - РИА Новости, 26.04.2025

Граждане Индии, живущие на границе с Пакистаном, начали расчистку бункеров

Живущие на границе с Пакистаном граждане Индии начали расчистку подземных бункеров, опасаясь обострения противостояния двух стран после недавнего теракта в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:01:00+03:00

2025-04-26T17:01:00+03:00

2025-04-26T17:01:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. Живущие на границе с Пакистаном граждане Индии начали расчистку подземных бункеров, опасаясь обострения противостояния двух стран после недавнего теракта в Джамму и Кашмире, сообщает агентство АНИ. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. "Жители таких деревень, как Салотри и Кармарха, расположенных недалеко от пакистанских военных постов, начали расчищать старые подземные бункеры и запасаться аварийными припасами в качестве меры предосторожности", - сообщает агентство. Многие из этих бункеров, которые в народе называют "бункерами Моди", начали строиться после вступления в должность премьер-министра Нарендры Моди для защиты мирных жителей в периоды интенсивных обстрелов по всей линии контроля между Индией и Пакистаном. "Раньше в этом районе случались перестрелки. Наша деревня расположена недалеко от линии соприкосновения. Мы чистим бункеры, чтобы иметь возможность перевезти свою семью в безопасное место во время таких инцидентов. Мы благодарны центральному правительству за предоставление нам таких бункеров", - отметил один из жителей деревни Кармарха. Отвечая на атаку террористов, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250426/pakhalgame--2013550826.html

https://ria.ru/20250425/obstrel-2013315987.html

https://ria.ru/20250424/pakistan-2013236543.html

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