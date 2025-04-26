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Граждане Индии, живущие на границе с Пакистаном, начали расчистку бункеров - РИА Новости, 26.04.2025
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17:01 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/raschistka-2013600113.html
Граждане Индии, живущие на границе с Пакистаном, начали расчистку бункеров
Граждане Индии, живущие на границе с Пакистаном, начали расчистку бункеров - РИА Новости, 26.04.2025
Граждане Индии, живущие на границе с Пакистаном, начали расчистку бункеров
Живущие на границе с Пакистаном граждане Индии начали расчистку подземных бункеров, опасаясь обострения противостояния двух стран после недавнего теракта в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:01:00+03:00
2025-04-26T17:01:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. Живущие на границе с Пакистаном граждане Индии начали расчистку подземных бункеров, опасаясь обострения противостояния двух стран после недавнего теракта в Джамму и Кашмире, сообщает агентство АНИ. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. "Жители таких деревень, как Салотри и Кармарха, расположенных недалеко от пакистанских военных постов, начали расчищать старые подземные бункеры и запасаться аварийными припасами в качестве меры предосторожности", - сообщает агентство. Многие из этих бункеров, которые в народе называют "бункерами Моди", начали строиться после вступления в должность премьер-министра Нарендры Моди для защиты мирных жителей в периоды интенсивных обстрелов по всей линии контроля между Индией и Пакистаном. "Раньше в этом районе случались перестрелки. Наша деревня расположена недалеко от линии соприкосновения. Мы чистим бункеры, чтобы иметь возможность перевезти свою семью в безопасное место во время таких инцидентов. Мы благодарны центральному правительству за предоставление нам таких бункеров", - отметил один из жителей деревни Кармарха. Отвечая на атаку террористов, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250426/pakhalgame--2013550826.html
https://ria.ru/20250425/obstrel-2013315987.html
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нарендра моди, пакистан, индия, джамму, в мире
Нарендра Моди, Пакистан, Индия, Джамму, В мире
Граждане Индии, живущие на границе с Пакистаном, начали расчистку бункеров

АНИ: граждане Индии, живущие на границе с Пакистаном, начали расчистку бункеров

© AP Photo / K.M. ChaudaryПропускной пункт на пакистано-индийской границе
Пропускной пункт на пакистано-индийской границе - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Пропускной пункт на пакистано-индийской границе. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. Живущие на границе с Пакистаном граждане Индии начали расчистку подземных бункеров, опасаясь обострения противостояния двух стран после недавнего теракта в Джамму и Кашмире, сообщает агентство АНИ.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Вид на город Кветта, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Премьер Пакистана высказался о нападении в Пахалгаме
Вчера, 09:34
"Жители таких деревень, как Салотри и Кармарха, расположенных недалеко от пакистанских военных постов, начали расчищать старые подземные бункеры и запасаться аварийными припасами в качестве меры предосторожности", - сообщает агентство.
Многие из этих бункеров, которые в народе называют "бункерами Моди", начали строиться после вступления в должность премьер-министра Нарендры Моди для защиты мирных жителей в периоды интенсивных обстрелов по всей линии контроля между Индией и Пакистаном.
"Раньше в этом районе случались перестрелки. Наша деревня расположена недалеко от линии соприкосновения. Мы чистим бункеры, чтобы иметь возможность перевезти свою семью в безопасное место во время таких инцидентов. Мы благодарны центральному правительству за предоставление нам таких бункеров", - отметил один из жителей деревни Кармарха.
Индийские военные в Кашмире. 24 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Индия сообщила об обстреле со стороны Пакистана
25 апреля, 06:44
Отвечая на атаку террористов, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля.
В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе. 24 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Пакистан потеряет миллиард долларов при прекращении торговли с Индией
24 апреля, 16:37
 
Нарендра МодиПакистанИндияДжаммуВ мире
 
 
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