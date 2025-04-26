https://ria.ru/20250426/putin--2013571377.html
Путин провел встречу с Герасимовым
Путин провел встречу с Герасимовым - РИА Новости, 26.04.2025
Путин провел встречу с Герасимовым
Президент РФ, Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин провел встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:37:00+03:00
2025-04-26T13:37:00+03:00
2025-04-26T14:13:00+03:00
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ, Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин провел встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.Встреча прошла в режиме видеоконференции.Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области.Президент поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
https://ria.ru/20250426/gornal-2013579584.html
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Путин заслушал доклад Герасимова о завершении разгрома вооруженных формирований ВСУ в Курской области
Путин заслушал доклад Герасимова о завершении разгрома вооруженных формирований ВСУ в Курской области
2025-04-26T13:37
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воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов, курская область, безопасность, владимир путин, россия
Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Курская область, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин провел встречу с Герасимовым
Президент РФ Путин провел встречу с Герасимовым