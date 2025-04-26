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ВС России освободили Поповку в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 26.04.2025 (обновлено: 14:14 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/popovka-2013576450.html
ВС России освободили Поповку в Белгородской области
ВС России освободили Поповку в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025
ВС России освободили Поповку в Белгородской области
В Белгородской области освобождена Поповка, ведется поиск укрывающихся военных ВСУ, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:58:00+03:00
2025-04-26T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Белгородской области освобождена Поповка, ведется поиск укрывающихся военных ВСУ, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "В Белгородской области подразделениями группировки войск "Север" завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка, проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
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белгородская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Поповку в Белгородской области

Герасимов: группировка "Север" освободила Поповку в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" реактивной артиллерийской батареи подразделения 44 армейского корпуса группировки войск "Север" в Белгородской области
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град реактивной артиллерийской батареи подразделения 44 армейского корпуса группировки войск Север в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Белгородской области освобождена Поповка, ведется поиск укрывающихся военных ВСУ, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Белгородской области подразделениями группировки войск "Север" завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка, проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Российские войска освободили Курскую область
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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