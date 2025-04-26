https://ria.ru/20250426/popovka-2013576450.html

ВС России освободили Поповку в Белгородской области

ВС России освободили Поповку в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025

ВС России освободили Поповку в Белгородской области

В Белгородской области освобождена Поповка, ведется поиск укрывающихся военных ВСУ, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:58:00+03:00

2025-04-26T13:58:00+03:00

2025-04-26T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Белгородской области освобождена Поповка, ведется поиск укрывающихся военных ВСУ, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "В Белгородской области подразделениями группировки войск "Север" завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка, проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html

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белгородская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины