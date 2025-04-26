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Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая - РИА Новости, 26.04.2025
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08:57 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/pogoda-2013548596.html
Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая
Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая - РИА Новости, 26.04.2025
Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая
Погода на юге России в первые дни мая будет ниже нормы, ночью будет пять-семь градусов, днем - 13-17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:57:00+03:00
2025-04-26T08:57:00+03:00
роман вильфанд
краснодарский край
россия
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Погода на юге России в первые дни мая будет ниже нормы, ночью будет пять-семь градусов, днем - 13-17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России. "Это касается и Южного федерального округа. Конечно, там заморозков не будет. Ночные температуры будут около пяти-семи градусов в Краснодарском крае, в Крыму, в Ставрополье. Днем тоже не жарко - 13-17 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет ниже нормы на два-три градуса.
https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html
https://ria.ru/20250418/pogoda-2011958913.html
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роман вильфанд, краснодарский край, россия, гидрометцентр, общество
Роман Вильфанд, Краснодарский край, Россия, Гидрометцентр, Общество
Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая

Вильфанд: погода на юге РФ в первые дни мая будет ниже нормы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Погода на юге России в первые дни мая будет ниже нормы, ночью будет пять-семь градусов, днем - 13-17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России.
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"Это касается и Южного федерального округа. Конечно, там заморозков не будет. Ночные температуры будут около пяти-семи градусов в Краснодарском крае, в Крыму, в Ставрополье. Днем тоже не жарко - 13-17 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, такая температура будет ниже нормы на два-три градуса.
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Роман ВильфандКраснодарский крайРоссияГидрометцентрОбщество
 
 
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