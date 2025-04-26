https://ria.ru/20250426/pogoda-2013548596.html

Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая

Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая - РИА Новости, 26.04.2025

Синоптик спрогнозировал погоду на юге России в первые дни мая

Погода на юге России в первые дни мая будет ниже нормы, ночью будет пять-семь градусов, днем - 13-17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:57:00+03:00

2025-04-26T08:57:00+03:00

2025-04-26T08:57:00+03:00

роман вильфанд

краснодарский край

россия

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Погода на юге России в первые дни мая будет ниже нормы, ночью будет пять-семь градусов, днем - 13-17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в первые дни мая будет ниже нормы на всей европейской части России. "Это касается и Южного федерального округа. Конечно, там заморозков не будет. Ночные температуры будут около пяти-семи градусов в Краснодарском крае, в Крыму, в Ставрополье. Днем тоже не жарко - 13-17 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет ниже нормы на два-три градуса.

https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html

https://ria.ru/20250418/pogoda-2011958913.html

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роман вильфанд, краснодарский край, россия, гидрометцентр, общество