МИД Ирана оценил третий раунд переговоров с США
Аракчи: третий раунд переговоров Ирана и США был намного серьезнее предыдущих
© AP Photo / Vahid SalemiГлава иранского МИД Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Глава иранского МИД Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Третий раунд переговоров Ирана и США в Омане был намного серьезнее, чем предыдущие консультации, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
В субботу в оманской столице Маскате прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - Аракчи.
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"Нынешние переговоры прошли в более серьезной атмосфере, чем предыдущие раунды, мы постепенно приступили к более детальным обсуждениям", - сказал Аракчи.
Он отметил также, что дискуссии с американской стороной были полезными, а сами переговоры прошли в рабочей обстановке, обе стороны подошли к ним серьезно.
Первый раунд непрямых переговоров Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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