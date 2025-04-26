https://ria.ru/20250426/peregovory-2013607336.html

МИД Ирана оценил третий раунд переговоров с США

МИД Ирана оценил третий раунд переговоров с США - РИА Новости, 26.04.2025

МИД Ирана оценил третий раунд переговоров с США

Третий раунд переговоров Ирана и США в Омане был намного серьезнее, чем предыдущие консультации, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:06:00+03:00

2025-04-26T18:06:00+03:00

2025-04-26T18:06:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Третий раунд переговоров Ирана и США в Омане был намного серьезнее, чем предыдущие консультации, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В субботу в оманской столице Маскате прошли консультации технических групп Ирана и США, а также состоялся третий раунд переговоров двух стран, на котором американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а иранскую - Аракчи. "Нынешние переговоры прошли в более серьезной атмосфере, чем предыдущие раунды, мы постепенно приступили к более детальным обсуждениям", - сказал Аракчи. Он отметил также, что дискуссии с американской стороной были полезными, а сами переговоры прошли в рабочей обстановке, обе стороны подошли к ним серьезно. Первый раунд непрямых переговоров Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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