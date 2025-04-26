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Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в апреле - РИА Новости, 26.04.2025
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02:21 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/pensiya-2013528402.html
Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в апреле
Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в апреле - РИА Новости, 26.04.2025
Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в апреле
В апреле ряд пенсионеров получают сразу две выплаты, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:21:00+03:00
2025-04-26T02:21:00+03:00
общество
высшая школа экономики (вшэ)
вадим виноградов
россия
пенсии
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В апреле ряд пенсионеров получают сразу две выплаты, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Это касается граждан, которые получают пенсию с 1 по 4 число каждого месяца. Поскольку 1-4 мая выпадают на нерабочие дни, пенсия будет выплачена в конце апреля."Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29-30 число", — указал эксперт.Таким образом, в апреле этим категориям граждан поступят сразу две пенсии — за апрель в начале апреля и за май в конце апреля.В первые рабочие дни мая, то есть 5-7 числа, пенсию получат те, для кого это привычный график. Также денежные средства начислят гражданам, у которых дни выплаты перенесены с праздничных дней 9-11 мая, добавил эксперт.Точный график выплат должен появиться на сайтах региональных отделений СФР.
https://ria.ru/20250419/rabota-2012210583.html
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общество, высшая школа экономики (вшэ), вадим виноградов, россия, пенсии
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ), Вадим Виноградов, Россия, Пенсии
Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в апреле

Профессор Виноградов: в апреле 2 пенсии дадут тем, у кого она ожидалась 1-4 мая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В апреле ряд пенсионеров получают сразу две выплаты, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Это касается граждан, которые получают пенсию с 1 по 4 число каждого месяца. Поскольку 1-4 мая выпадают на нерабочие дни, пенсия будет выплачена в конце апреля.
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"Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29-30 число", — указал эксперт.
Таким образом, в апреле этим категориям граждан поступят сразу две пенсии — за апрель в начале апреля и за май в конце апреля.
В первые рабочие дни мая, то есть 5-7 числа, пенсию получат те, для кого это привычный график. Также денежные средства начислят гражданам, у которых дни выплаты перенесены с праздничных дней 9-11 мая, добавил эксперт.
Точный график выплат должен появиться на сайтах региональных отделений СФР.
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ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Вадим ВиноградовРоссияПенсии
 
 
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