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Патриарх Кирилл призвал изучать марксистскую философию - РИА Новости, 26.04.2025
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Религия
 
21:54 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/patriarkh-2013628813.html
Патриарх Кирилл призвал изучать марксистскую философию
Патриарх Кирилл призвал изучать марксистскую философию - РИА Новости, 26.04.2025
Патриарх Кирилл призвал изучать марксистскую философию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что философию, в том числе марксистскую, необходимо изучать для того, чтобы понимать вызовы современности и... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T21:54:00+03:00
2025-04-26T21:54:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московская духовная академия
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что философию, в том числе марксистскую, необходимо изучать для того, чтобы понимать вызовы современности и давать на них ответ. "Старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если Церковь не будет в состоянии отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают сегодня. Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно, что там против человека", - сказал он на церемонии вручения патриарху Сербскому Порфирию диплома почетного доктора Московской духовной академии. Речь патриарха была опубликована сайтом РПЦ в субботу. Патриарх Кирилл отметил, что священник не может не быть философом, так как философ - это "тот, кто думает о важном, о главном".
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патриарх кирилл (владимир гундяев), московская духовная академия, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московская духовная академия, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал изучать марксистскую философию

Патриарх Кирилл призвал изучать марксизм для понимания вызовов современности

© РИА Новости / Павел КомаровПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Павел Комаров
Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что философию, в том числе марксистскую, необходимо изучать для того, чтобы понимать вызовы современности и давать на них ответ.
«
"Старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если Церковь не будет в состоянии отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают сегодня. Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно, что там против человека", - сказал он на церемонии вручения патриарху Сербскому Порфирию диплома почетного доктора Московской духовной академии. Речь патриарха была опубликована сайтом РПЦ в субботу.
Патриарх Кирилл отметил, что священник не может не быть философом, так как философ - это "тот, кто думает о важном, о главном".
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