https://ria.ru/20250426/patriarkh-2013628813.html

Патриарх Кирилл призвал изучать марксистскую философию

Патриарх Кирилл призвал изучать марксистскую философию - РИА Новости, 26.04.2025

Патриарх Кирилл призвал изучать марксистскую философию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что философию, в том числе марксистскую, необходимо изучать для того, чтобы понимать вызовы современности и... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T21:54:00+03:00

2025-04-26T21:54:00+03:00

2025-04-26T21:54:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московская духовная академия

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что философию, в том числе марксистскую, необходимо изучать для того, чтобы понимать вызовы современности и давать на них ответ. "Старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если Церковь не будет в состоянии отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают сегодня. Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно, что там против человека", - сказал он на церемонии вручения патриарху Сербскому Порфирию диплома почетного доктора Московской духовной академии. Речь патриарха была опубликована сайтом РПЦ в субботу. Патриарх Кирилл отметил, что священник не может не быть философом, так как философ - это "тот, кто думает о важном, о главном".

https://ria.ru/20250107/kirill-1992735516.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патриарх кирилл (владимир гундяев), московская духовная академия, русская православная церковь