https://ria.ru/20250426/pakhalgame--2013550826.html

Премьер Пакистана высказался о нападении в Пахалгаме

Премьер Пакистана высказался о нападении в Пахалгаме - РИА Новости, 26.04.2025

Премьер Пакистана высказался о нападении в Пахалгаме

Исламабад открыт для участия в любом нейтральном и прозрачном расследовании теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, заявил в субботу... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T09:34:00+03:00

2025-04-26T09:34:00+03:00

2025-04-26T09:42:00+03:00

пакистан

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исламабад

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр – РИА Новости. Исламабад открыт для участия в любом нейтральном и прозрачном расследовании теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, заявил в субботу премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф."Пакистан открыт для участия в любом нейтральном, прозрачном и заслуживающем доверия расследовании", - сказал Шариф во время церемонии в военной академии в Абботтабаде. Вместе с тем, он заявил, что пакистанские силы остаются полностью дееспособными и готовыми защищать суверенитет страны и ее территориальную целостность.Напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013513623.html

https://ria.ru/20250425/konflikt-2013496391.html

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пакистан, в мире, шехбаз шариф, индия, исламабад