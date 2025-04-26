Премьер Пакистана высказался о нападении в Пахалгаме
Премьер Пакистана: страна поучаствует в расследовании нападения в Пахалгаме
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр – РИА Новости. Исламабад открыт для участия в любом нейтральном и прозрачном расследовании теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, заявил в субботу премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
"Пакистан открыт для участия в любом нейтральном, прозрачном и заслуживающем доверия расследовании", - сказал Шариф во время церемонии в военной академии в Абботтабаде. Вместе с тем, он заявил, что пакистанские силы остаются полностью дееспособными и готовыми защищать суверенитет страны и ее территориальную целостность.
Напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата.
* Террористическая организация, запрещенная в России.