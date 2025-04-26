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Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.04.2025
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05:11 26.04.2025 (обновлено: 05:23 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/msta-2013540734.html
Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.04.2025
Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ
Расчёт САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт управления БЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:11:00+03:00
2025-04-26T05:23:00+03:00
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Расчёт САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт управления БЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БПЛА, военнослужащие расчета САУ, находясь на замаскированной огневой позиции, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-миллиметровых боеприпасов уничтожили командный пункт (управления БПЛА – ред.) противника, оборудованном в одном из полуразрушенных зданий", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ

Минобороны: расчет САУ "Мста-С" уничтожил командный пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Расчёт САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт управления БЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БПЛА, военнослужащие расчета САУ, находясь на замаскированной огневой позиции, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-миллиметровых боеприпасов уничтожили командный пункт (управления БПЛА – ред.) противника, оборудованном в одном из полуразрушенных зданий", - сообщили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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