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Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.04.2025

Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ

Расчёт САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт управления БЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T05:11:00+03:00

2025-04-26T05:11:00+03:00

2025-04-26T05:23:00+03:00

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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Расчёт САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт управления БЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БПЛА, военнослужащие расчета САУ, находясь на замаскированной огневой позиции, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-миллиметровых боеприпасов уничтожили командный пункт (управления БПЛА – ред.) противника, оборудованном в одном из полуразрушенных зданий", - сообщили в МО РФ.

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