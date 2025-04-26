https://ria.ru/20250426/msta-2013540734.html
Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.04.2025
Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ
Расчёт САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт управления БЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:11:00+03:00
2025-04-26T05:11:00+03:00
2025-04-26T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901757413_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0dac998f50df7dbc0305082e5fe1517.jpg
ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Расчёт САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт управления БЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов БПЛА, военнослужащие расчета САУ, находясь на замаскированной огневой позиции, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-миллиметровых боеприпасов уничтожили командный пункт (управления БПЛА – ред.) противника, оборудованном в одном из полуразрушенных зданий", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901757413_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_6b724f0be83800533ecab5e51885422d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские военные уничтожили командный пункт управления БПЛА ВСУ
Минобороны: расчет САУ "Мста-С" уничтожил командный пункт управления БПЛА ВСУ