https://ria.ru/20250426/moskva-2013619435.html
В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля
В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 26.04.2025
В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля
ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на 93-м километре МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:50:00+03:00
2025-04-26T19:50:00+03:00
2025-04-26T19:50:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на 93-м километре МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 93-го километра МКАД (перед съездом №94) произошло ДТП с участием четырёх автомобилей... Движение затруднено на 3,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля
На 93-м километре МКАД в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей