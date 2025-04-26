https://ria.ru/20250426/moskva-2013619435.html

В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля

В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 26.04.2025

В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на 93-м километре МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:50:00+03:00

2025-04-26T19:50:00+03:00

2025-04-26T19:50:00+03:00

происшествия

авто

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на 93-м километре МКАД в Москве, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 93-го километра МКАД (перед съездом №94) произошло ДТП с участием четырёх автомобилей... Движение затруднено на 3,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240818/mkad-1966922276.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва