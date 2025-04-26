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Медведев выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" 29 апреля - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:15 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/medvedev--2013593055.html
Медведев выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" 29 апреля
Медведев выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" 29 апреля - РИА Новости, 26.04.2025
Медведев выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" 29 апреля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 апреля выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" в Москве, сообщили РИА Новости в просветительской организации. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:15:00+03:00
2025-04-26T16:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
музей победы
дмитрий медведев
россия
москва
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 апреля выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" в Москве, сообщили РИА Новости в просветительской организации. "Дмитрий Медведев выступит на просветительском марафоне российского общества "Знание" Знание.Первые, который этой весной будет посвящен 80-летию Великой Победы", - говорится в сообщении. Уточняется, что лекция, которую зампред Совбеза РФ прочитает 29 апреля, будет называться "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?". "Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации расскажет, как Великая Отечественная война изменила мир, повлияла на сегодняшние события и глобальное будущее", - отметили организаторы. Мероприятие пройдет на центральной площадке марафона в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250426/moskva-2013535942.html
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музей победы, дмитрий медведев, россия, москва, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Музей Победы, Дмитрий Медведев, Россия, Москва, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" 29 апреля

Медведев 29 апреля выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 апреля выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" в Москве, сообщили РИА Новости в просветительской организации.
"Дмитрий Медведев выступит на просветительском марафоне российского общества "Знание" Знание.Первые, который этой весной будет посвящен 80-летию Великой Победы", - говорится в сообщении.
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В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы
Вчера, 02:33
Уточняется, что лекция, которую зампред Совбеза РФ прочитает 29 апреля, будет называться "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?".
"Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации расскажет, как Великая Отечественная война изменила мир, повлияла на сегодняшние события и глобальное будущее", - отметили организаторы.
Мероприятие пройдет на центральной площадке марафона в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов российского общества "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Сцена и зрительный зал Малого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Малом театре покажут спектакль "Белая палатка" к 80-летию Победы
Вчера, 02:17
 
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