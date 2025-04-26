https://ria.ru/20250426/medvedev--2013593055.html

Медведев выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" 29 апреля

Медведев выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" 29 апреля - РИА Новости, 26.04.2025

Медведев выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" 29 апреля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 апреля выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" в Москве, сообщили РИА Новости в просветительской организации. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:15:00+03:00

2025-04-26T16:15:00+03:00

2025-04-26T16:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

музей победы

дмитрий медведев

россия

москва

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 апреля выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" в Москве, сообщили РИА Новости в просветительской организации. "Дмитрий Медведев выступит на просветительском марафоне российского общества "Знание" Знание.Первые, который этой весной будет посвящен 80-летию Великой Победы", - говорится в сообщении. Уточняется, что лекция, которую зампред Совбеза РФ прочитает 29 апреля, будет называться "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?". "Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации расскажет, как Великая Отечественная война изменила мир, повлияла на сегодняшние события и глобальное будущее", - отметили организаторы. Мероприятие пройдет на центральной площадке марафона в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250426/moskva-2013535942.html

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музей победы, дмитрий медведев, россия, москва, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне