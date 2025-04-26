https://ria.ru/20250426/lyubimova--2013588085.html

Министр культуры России присутствовала на похоронах папы римского

Министр культуры России присутствовала на похоронах папы римского - РИА Новости, 26.04.2025

Министр культуры России присутствовала на похоронах папы римского

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:28:00+03:00

2025-04-26T15:28:00+03:00

2025-04-26T15:28:00+03:00

религия

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ватикан

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франциск (хорхе марио бергольо)

ольга любимова

папа римский

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. "По поручению президента представила Россию на похоронах папы Римского Франциска", - написала министр в своем Telegram-канале. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Министр отметила, что заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. От Русской православной церкви, отмечается в сообщении, приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250426/tseremoniya-2013559007.html

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