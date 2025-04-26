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Министр культуры России присутствовала на похоронах папы римского - РИА Новости, 26.04.2025
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Религия
 
15:28 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/lyubimova--2013588085.html
Министр культуры России присутствовала на похоронах папы римского
Министр культуры России присутствовала на похоронах папы римского - РИА Новости, 26.04.2025
Министр культуры России присутствовала на похоронах папы римского
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:28:00+03:00
2025-04-26T15:28:00+03:00
религия
россия
ватикан
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
ольга любимова
папа римский
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. "По поручению президента представила Россию на похоронах папы Римского Франциска", - написала министр в своем Telegram-канале. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Министр отметила, что заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. От Русской православной церкви, отмечается в сообщении, приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250426/tseremoniya-2013559007.html
https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html
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россия, ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), ольга любимова, папа римский, умер папа римский франциск, русская православная церковь, в мире
Религия, Россия, Ватикан, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ольга Любимова, Папа Римский, Умер папа римский Франциск, Русская православная церковь, В мире
Министр культуры России присутствовала на похоронах папы римского

Министр культуры России Любимова присутствовала на похоронах папы римского

© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры России Ольга Любимова на похоронах папы Римского Франциска
Министр культуры России Ольга Любимова на похоронах папы Римского Франциска - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
Министр культуры России Ольга Любимова на похоронах папы Римского Франциска
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что присутствовала на похоронах папы Римского Франциска.
"По поручению президента представила Россию на похоронах папы Римского Франциска", - написала министр в своем Telegram-канале.
Церемония похорон папы Франциска в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
На церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек
Вчера, 11:37
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
Министр отметила, что заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей, в церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств.
От Русской православной церкви, отмечается в сообщении, приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.
После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщили в Ватикане. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.
Папа римский Франциск на балконе клиники Джемелли в Риме - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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РелигияРоссияВатиканРимФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ольга ЛюбимоваПапа РимскийУмер папа римский ФранцискРусская православная церковьВ мире
 
 
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