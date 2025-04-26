Максим Ликсутов: Московские производители напитков нарастили поставки
© Фото : пресс-служба ДИПППродукция комбината "Очаково" на конвейере
© Фото : пресс-служба ДИПП
Продукция комбината "Очаково" на конвейере . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Производители безалкогольных напитков в столице за первые два месяца 2025 года отгрузили заказчикам продукции более чем на 11,7 миллиарда рублей - почти на 7% больше аналогичного периода минувшего года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Выпуск напитков увеличился за счет расширения мощностей и линейки товаров. Эта продукция пользуется спросом не только внутри Москвы, но и в других регионах, а также за рубежом.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает столичные пищевые предприятия. В частности, производителей напитков, которые снабжают отечественный рынок качественной продукцией и наращивают выпуск конкурентоспособных товаров. Спрос на их продукцию уверенно растет, что подтверждается динамикой отгрузки. В январе-феврале 2025 года столичные производители напитков поставили заказчикам товаров на сумму более 11,7 миллиарда рублей, что почти на семь процентов больше аналогичного периода прошлого года", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов уточнил, что выпуском фруктовых и ягодных соков, лимонадов, газированной воды и других видов безалкогольных напитков в Москве занимаются более 30 компаний.
"За два месяца в Москве произвели около 76,2 миллиона полулитров питьевой упакованной воды, в том числе газированной. Также компании выпустили свыше 67,8 тысячи декалитров различных сиропов", – отметил Гарбузов.
Среди крупных производителей - компания "Очаково", которая значительно расширила свой ассортимент и увеличила производственные мощности. Новый завод строит другой производитель безалкогольных напитков - "Азиано". Два новых продукта планирует запустить компания "MADEO" – производитель натурального свежеобжаренного кофе.