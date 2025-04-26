https://ria.ru/20250426/liksutov-2013559738.html

Максим Ликсутов: Московские производители напитков нарастили поставки

Максим Ликсутов: Московские производители напитков нарастили поставки - РИА Новости, 26.04.2025

Максим Ликсутов: Московские производители напитков нарастили поставки

Производители безалкогольных напитков в столице за первые два месяца 2025 года отгрузили заказчикам продукции более чем на 11,7 миллиарда рублей - почти на 7%... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:00:00+03:00

2025-04-26T12:00:00+03:00

2025-04-26T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Производители безалкогольных напитков в столице за первые два месяца 2025 года отгрузили заказчикам продукции более чем на 11,7 миллиарда рублей - почти на 7% больше аналогичного периода минувшего года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Выпуск напитков увеличился за счет расширения мощностей и линейки товаров. Эта продукция пользуется спросом не только внутри Москвы, но и в других регионах, а также за рубежом."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает столичные пищевые предприятия. В частности, производителей напитков, которые снабжают отечественный рынок качественной продукцией и наращивают выпуск конкурентоспособных товаров. Спрос на их продукцию уверенно растет, что подтверждается динамикой отгрузки. В январе-феврале 2025 года столичные производители напитков поставили заказчикам товаров на сумму более 11,7 миллиарда рублей, что почти на семь процентов больше аналогичного периода прошлого года", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов уточнил, что выпуском фруктовых и ягодных соков, лимонадов, газированной воды и других видов безалкогольных напитков в Москве занимаются более 30 компаний."За два месяца в Москве произвели около 76,2 миллиона полулитров питьевой упакованной воды, в том числе газированной. Также компании выпустили свыше 67,8 тысячи декалитров различных сиропов", – отметил Гарбузов.Среди крупных производителей - компания "Очаково", которая значительно расширила свой ассортимент и увеличила производственные мощности. Новый завод строит другой производитель безалкогольных напитков - "Азиано". Два новых продукта планирует запустить компания "MADEO" – производитель натурального свежеобжаренного кофе.

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максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин, москва