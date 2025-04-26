https://ria.ru/20250426/liksutov-2013502342.html

Ликсутов: компания оцифровала печатные издания для Музея транспорта Москвы

Ликсутов: компания оцифровала печатные издания для Музея транспорта Москвы - РИА Новости, 26.04.2025

Ликсутов: компания оцифровала печатные издания для Музея транспорта Москвы

Столичная компания завершила проект по оцифровке печатных изданий архивно-библиотечного фонда Музея транспорта Москвы и преобразовала в электронный вид свыше 66 РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:00:00+03:00

2025-04-26T10:00:00+03:00

2025-04-26T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Столичная компания завершила проект по оцифровке печатных изданий архивно-библиотечного фонда Музея транспорта Москвы и преобразовала в электронный вид свыше 66 тысяч книг, периодических изданий и промышленную графику, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно внедряет передовые технологии в различных отраслях: транспорте, строительстве, промышленности и других. Предприятия столицы используют цифровые инструменты, модернизируют производство, а также развивают перспективные проекты и сервисы. Например, столичный разработчик планетарных сканеров и программных платформ для организации электронных архивов, оцифровал более 66 тысяч единиц материалов архивно-библиотечного фонда Музея транспорта Москвы", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что компания создала цифровые копии книг, промышленной графики и периодических изданий, которые отражают историю становления транспорта в России и за рубежом.Среди оцифрованных изданий на русском и иностранных языках присутствуют книги по истории метрополитенов СССР, Европы, а также США. Также были оцифрованы уникальные периодические издания по истории автобусного и трамвайного движения 1930-х годов. Они показывают важные источники информации о становлении транспортных систем."Оцифровка печатных изданий музея является важным шагом для сохранения научно-технического наследия Москвы и позволяет сделать историческую информацию о развитии транспорта доступной для исследователей и широкой аудитории. Бесконтактное бережное сканирование проводилось на профессиональных устройствах столичного производства", – отметил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что это обеспечило полную сохранность материалов и высокое качество оцифровки.Так, оцифрованные издания будут доступны удаленно и в читальном зале архивно-библиотечного центра Музея транспорта Москвы.По словам директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, библиотечное собрание музея будет включать тысячи изданий, выпущенных за последние 167 лет. Это научные, технические, справочные, научно-популярные и другие издания на более чем 20 языках мира. Они станут проводником на пути всестороннего изучения транспорта. Благодаря проведенной оцифровке в читальном зале архивно-библиотечного центра каждый желающий сможет ознакомиться с научно-технической документацией, книгами и периодикой о транспорте, многие из которых станут доступны широкому кругу читателей впервые.Процесс оцифровки включал в себя сканирование, обработку графических образов, сборку в единые файлы формата pdf и распознавание текста. Графические образы были записаны на USB-флеш-накопитель, что обеспечивает удобный доступ к оцифрованным материалам. Директор департамента по маркетингу корпорации ЭЛАР Артем Вартанян добавил, что оцифровка является сложным технологическим процессом, требующим высокой квалификации и современного оборудования. Компания располагает 350 профессиональными сканерами, в том числе планетарные и поточные модели. Это позволяет быстро и качественно обрабатывать любые массивы документов. Технологии компании включают свыше 12 уникальных алгоритмов, в том числе с применением ИИ, а каждый этап проходит проверку контроля качества.Он заключил, что специалисты имеют глубокие знания в работе с различной документацией, что позволяет учитывать все нюансы проектов.Ранее Ликсутов сообщил, что на территории индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" планируют открыть в этом году просторный картинг-центр с современной зоной симрейсинга для проведения соревнований по фиджитал-гонкам.

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https://ria.ru/20250425/liksutov-2013350827.html

https://ria.ru/20250425/liksutov-2013331875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов