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В ДНР два человека пострадали из-за подрыва мины "Лепесток" - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:01 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/lepestok-2013527871.html
В ДНР два человека пострадали из-за подрыва мины "Лепесток"
В ДНР два человека пострадали из-за подрыва мины "Лепесток" - РИА Новости, 26.04.2025
В ДНР два человека пострадали из-за подрыва мины "Лепесток"
Два человека пострадали в Макеевке в ДНР из-за детонации мины ВСУ "Лепесток" и сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T00:01:00+03:00
2025-04-26T00:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
макеевка
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Макеевке в ДНР из-за детонации мины ВСУ "Лепесток" и сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета, сообщили в пятницу в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 25 апреля по состоянию на 23.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка: Горняцкий район: - в результате подрыва на мине ПФМ (противопехотная мина - ред.) "Лепесток" ранен мужчина 1988 года рождения, Советский район: - в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) по улице Индустриальной ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в Telegram-канале управления. Как добавляет управление, по состоянию на 25 апреля зарегистрировано 176 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, макеевка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР два человека пострадали из-за подрыва мины "Лепесток"

В Макеевке два человека пострадали из-за подрыва мины "Лепесток"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Макеевке в ДНР из-за детонации мины ВСУ "Лепесток" и сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета, сообщили в пятницу в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 25 апреля по состоянию на 23.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка: Горняцкий район: - в результате подрыва на мине ПФМ (противопехотная мина - ред.) "Лепесток" ранен мужчина 1988 года рождения, Советский район: - в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) по улице Индустриальной ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в Telegram-канале управления.
Как добавляет управление, по состоянию на 25 апреля зарегистрировано 176 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМакеевкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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