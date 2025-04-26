Рейтинг@Mail.ru
Бабушка с топором: как пенсионерке-убийце удалось скрываться десять лет - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.04.2025 (обновлено: 08:04 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/kriminal-2013182071.html
Бабушка с топором: как пенсионерке-убийце удалось скрываться десять лет
Бабушка с топором: как пенсионерке-убийце удалось скрываться десять лет - РИА Новости, 26.04.2025
Бабушка с топором: как пенсионерке-убийце удалось скрываться десять лет
Забивала топором и относила останки на свалку — в поселке Березовка под Хабаровском годами орудовала серийница Софья Жукова. "Бабушка-потрошительница",... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:00:00+03:00
2025-04-26T08:04:00+03:00
происшествия
хабаровск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013228989_0:244:2858:1852_1920x0_80_0_0_e3292198cb53f311a6e9d2db9634fd8c.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Забивала топором и относила останки на свалку — в поселке Березовка под Хабаровском годами орудовала серийница Софья Жукова. "Бабушка-потрошительница", "Березовская убийца", "Сонька Сипатая" — так прозвали ее в народе. Одной из жертв стала восьмилетняя девочка: по словам преступницы, она слишком сильно шумела.Никто не воспринимал ее всерьезСофья Жукова родилась 18 марта 1939-го в деревне Звягино Горьковской области. Окончила два класса школы, с трудом читала и писала. С ранних лет много работала физически, в том числе на свиноферме в отделе мясопереработки. В 25 переехала в Хабаровск и поселилась на окраине, в поселке Березовка. Вышла замуж, родила двоих сыновей.Местные называли соседку Сонькой Сипатой: после операции на щитовидной железе у нее поменялся голос.В 2005-м муж Жуковой скончался. Вероятно, после этого в ее психике произошли серьезные изменения, что и побудило совершать убийства.Пенсионерка часто конфликтовала с соседями, угрожала, но никто не воспринимал ее слова всерьез. Однажды Жукова отругала детей из-за шума в подъезде. "Я вам руки и головы поотрубаю!" — кричала она.Никто и представить себе не мог, что пожилая женщина исполнит свои угрозы.Исчезнувшая девочкаДнем 14 декабря 2005 года пропала восьмилетняя Маша. Возвращалась из дома вместе с одноклассницей, возле своего дома попрощалась с подругой, но до квартиры на втором этаже так и не дошла.Несколько дней поисков результатов не дали. Жукова тоже попала в поле зрения следователей, но на допросе она говорила так уверенно и складно, что в совершении преступления ее не заподозрили.Двадцать седьмого декабря житель Хабаровска сделал вынужденную остановку рядом со свалкой в районе Березовки и обнаружил черный пакет с фрагментами тела ребенка.Вскоре о страшном и жестоком преступлении знал весь Хабаровск. Эта история потрясла жителей города. Но найти убийцу тогда не удалось.Черный автомобильВ марте 2013-го в гости к Софье приехала подруга, 77-летняя Анастасия Михеева. Недавно она продала квартиру в Хабаровске и планировала пожить у Жуковой пару недель.Внезапно Анастасия перестала выходить на связь с родственниками. Те сразу обратились в полицию. Жукова заявила сотрудникам, что подруга неожиданно решила уехать в Приморье — собрала сумку и села в черный автомобиль.Эта история насторожила следователей. Дома у Жуковой на обоях и батарее оперативники обнаружили пятна крови. Пенсионерка объяснила, что перед отъездом у Михеевой пошла кровь из носа, и та, активно жестикулируя, разбрызгала ее по квартире.Версия показалась следователям не слишком убедительной, но доказать причастность Жуковой к преступлению снова не удалось. Ее допросили, но задерживать не стали.Отрубленная рукаВ январе 2019-го в Березовке дети, гулявшие во дворе, увидели на земле оторванную руку. О страшной находке рассказали взрослым, те вызвали полицию. Чуть позже на ближайшей свалке обнаружили пакеты с фрагментами расчлененного тела мужчины. Быстро установили личность — это был 52-летний местный дворник Василий Шляхтич.Выяснилось, что он снимал комнату у Жуковой. В квартире 79-летней на тот момент женщины обнаружили замытые следы крови погибшего.После этого Жукову наконец задержали. Как позже установили следователи, поругавшись с квартирантом, она ударила его топором не менее 26 раз. Под давлением улик пенсионерка призналась в убийстве.Смерть в изолятореПосле убийства Шляхтича следователи подняли дела о нераскрытых преступлениях, где мелькало имя Жуковой. Вновь опросили свидетелей, а в квартире Соньки Сипатой провели тщательный обыск.Под линолеумом нашли следы крови Анастасии Михеевой. Тогда Жукова призналась в убийстве подруги и девочки Маши.Пенсионерка заявила, что ребенок мешал ей играми и беготней в подъезде. С Михеевой она расправилась, потому что та якобы вела себя слишком надменно. Ну а дворник, дескать, хотел ее изнасиловать.На следственном эксперименте Жукова показала, как наносила жертвам удары и куда относила части тел. Однако позже заявила, что оговорила себя под давлением. Не стала отпираться только от обвинений в расправе над дворником.Но к тому времени следователи уже собрали достаточно доказательств, чтобы уверенно заявить: все три убийства совершила именно Жукова.Впрочем, Сонька Сипатая так и не дождалась приговора. Девятнадцатого января 2021 года Хабаровский краевой суд прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемой: в декабре 2020-го Жукова скончалась от коронавируса.
https://ria.ru/20250419/sekta-2011785535.html
https://ria.ru/20250413/kriminal-2010698336.html
https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013228989_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_7e564ea8a0cc606409d4af213e57b841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия
Происшествия, Хабаровск, Россия

Бабушка с топором: как пенсионерке-убийце удалось скрываться десять лет

© РИА Новости / Константин ЧалабовТопор
Топор - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Забивала топором и относила останки на свалку — в поселке Березовка под Хабаровском годами орудовала серийница Софья Жукова. "Бабушка-потрошительница", "Березовская убийца", "Сонька Сипатая" — так прозвали ее в народе. Одной из жертв стала восьмилетняя девочка: по словам преступницы, она слишком сильно шумела.

Никто не воспринимал ее всерьез

Софья Жукова родилась 18 марта 1939-го в деревне Звягино Горьковской области. Окончила два класса школы, с трудом читала и писала. С ранних лет много работала физически, в том числе на свиноферме в отделе мясопереработки. В 25 переехала в Хабаровск и поселилась на окраине, в поселке Березовка. Вышла замуж, родила двоих сыновей.
Местные называли соседку Сонькой Сипатой: после операции на щитовидной железе у нее поменялся голос.
Полиция у входа в здание аэропорта в Аргентине - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты
19 апреля, 08:00
В 2005-м муж Жуковой скончался. Вероятно, после этого в ее психике произошли серьезные изменения, что и побудило совершать убийства.
Пенсионерка часто конфликтовала с соседями, угрожала, но никто не воспринимал ее слова всерьез. Однажды Жукова отругала детей из-за шума в подъезде. "Я вам руки и головы поотрубаю!" — кричала она.
Никто и представить себе не мог, что пожилая женщина исполнит свои угрозы.
© Фото : ЦНКиД поселка БерезовкаСофья Жукова
Софья Жукова - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : ЦНКиД поселка Березовка
Софья Жукова

Исчезнувшая девочка

Днем 14 декабря 2005 года пропала восьмилетняя Маша. Возвращалась из дома вместе с одноклассницей, возле своего дома попрощалась с подругой, но до квартиры на втором этаже так и не дошла.
Несколько дней поисков результатов не дали. Жукова тоже попала в поле зрения следователей, но на допросе она говорила так уверенно и складно, что в совершении преступления ее не заподозрили.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Я очищал город": неожиданное признание самого опасного преступника страны
13 апреля, 08:00
Двадцать седьмого декабря житель Хабаровска сделал вынужденную остановку рядом со свалкой в районе Березовки и обнаружил черный пакет с фрагментами тела ребенка.
Вскоре о страшном и жестоком преступлении знал весь Хабаровск. Эта история потрясла жителей города. Но найти убийцу тогда не удалось.

Черный автомобиль

В марте 2013-го в гости к Софье приехала подруга, 77-летняя Анастасия Михеева. Недавно она продала квартиру в Хабаровске и планировала пожить у Жуковой пару недель.
Внезапно Анастасия перестала выходить на связь с родственниками. Те сразу обратились в полицию. Жукова заявила сотрудникам, что подруга неожиданно решила уехать в Приморье — собрала сумку и села в черный автомобиль.
Эта история насторожила следователей. Дома у Жуковой на обоях и батарее оперативники обнаружили пятна крови. Пенсионерка объяснила, что перед отъездом у Михеевой пошла кровь из носа, и та, активно жестикулируя, разбрызгала ее по квартире.
Версия показалась следователям не слишком убедительной, но доказать причастность Жуковой к преступлению снова не удалось. Ее допросили, но задерживать не стали.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России

Отрубленная рука

В январе 2019-го в Березовке дети, гулявшие во дворе, увидели на земле оторванную руку. О страшной находке рассказали взрослым, те вызвали полицию. Чуть позже на ближайшей свалке обнаружили пакеты с фрагментами расчлененного тела мужчины. Быстро установили личность — это был 52-летний местный дворник Василий Шляхтич.
Выяснилось, что он снимал комнату у Жуковой. В квартире 79-летней на тот момент женщины обнаружили замытые следы крови погибшего.
После этого Жукову наконец задержали. Как позже установили следователи, поругавшись с квартирантом, она ударила его топором не менее 26 раз. Под давлением улик пенсионерка призналась в убийстве.
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЦентральный район города в Хабаровске
Центральный район города в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Центральный район города в Хабаровске

Смерть в изоляторе

После убийства Шляхтича следователи подняли дела о нераскрытых преступлениях, где мелькало имя Жуковой. Вновь опросили свидетелей, а в квартире Соньки Сипатой провели тщательный обыск.
Под линолеумом нашли следы крови Анастасии Михеевой. Тогда Жукова призналась в убийстве подруги и девочки Маши.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в морге
Медицинский работник в морге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в морге
Пенсионерка заявила, что ребенок мешал ей играми и беготней в подъезде. С Михеевой она расправилась, потому что та якобы вела себя слишком надменно. Ну а дворник, дескать, хотел ее изнасиловать.
На следственном эксперименте Жукова показала, как наносила жертвам удары и куда относила части тел. Однако позже заявила, что оговорила себя под давлением. Не стала отпираться только от обвинений в расправе над дворником.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Пожизненного мало". Новый поворот в деле главного узника "Полярной совы"
10 апреля, 08:00
Но к тому времени следователи уже собрали достаточно доказательств, чтобы уверенно заявить: все три убийства совершила именно Жукова.
Впрочем, Сонька Сипатая так и не дождалась приговора. Девятнадцатого января 2021 года Хабаровский краевой суд прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемой: в декабре 2020-го Жукова скончалась от коронавируса.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках
 
ПроисшествияХабаровскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала