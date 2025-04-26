https://ria.ru/20250426/kriminal-2013182071.html

Бабушка с топором: как пенсионерке-убийце удалось скрываться десять лет

Бабушка с топором: как пенсионерке-убийце удалось скрываться десять лет - РИА Новости, 26.04.2025

Бабушка с топором: как пенсионерке-убийце удалось скрываться десять лет

Забивала топором и относила останки на свалку — в поселке Березовка под Хабаровском годами орудовала серийница Софья Жукова. "Бабушка-потрошительница",... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:00:00+03:00

2025-04-26T08:00:00+03:00

2025-04-26T08:04:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Забивала топором и относила останки на свалку — в поселке Березовка под Хабаровском годами орудовала серийница Софья Жукова. "Бабушка-потрошительница", "Березовская убийца", "Сонька Сипатая" — так прозвали ее в народе. Одной из жертв стала восьмилетняя девочка: по словам преступницы, она слишком сильно шумела.Никто не воспринимал ее всерьезСофья Жукова родилась 18 марта 1939-го в деревне Звягино Горьковской области. Окончила два класса школы, с трудом читала и писала. С ранних лет много работала физически, в том числе на свиноферме в отделе мясопереработки. В 25 переехала в Хабаровск и поселилась на окраине, в поселке Березовка. Вышла замуж, родила двоих сыновей.Местные называли соседку Сонькой Сипатой: после операции на щитовидной железе у нее поменялся голос.В 2005-м муж Жуковой скончался. Вероятно, после этого в ее психике произошли серьезные изменения, что и побудило совершать убийства.Пенсионерка часто конфликтовала с соседями, угрожала, но никто не воспринимал ее слова всерьез. Однажды Жукова отругала детей из-за шума в подъезде. "Я вам руки и головы поотрубаю!" — кричала она.Никто и представить себе не мог, что пожилая женщина исполнит свои угрозы.Исчезнувшая девочкаДнем 14 декабря 2005 года пропала восьмилетняя Маша. Возвращалась из дома вместе с одноклассницей, возле своего дома попрощалась с подругой, но до квартиры на втором этаже так и не дошла.Несколько дней поисков результатов не дали. Жукова тоже попала в поле зрения следователей, но на допросе она говорила так уверенно и складно, что в совершении преступления ее не заподозрили.Двадцать седьмого декабря житель Хабаровска сделал вынужденную остановку рядом со свалкой в районе Березовки и обнаружил черный пакет с фрагментами тела ребенка.Вскоре о страшном и жестоком преступлении знал весь Хабаровск. Эта история потрясла жителей города. Но найти убийцу тогда не удалось.Черный автомобильВ марте 2013-го в гости к Софье приехала подруга, 77-летняя Анастасия Михеева. Недавно она продала квартиру в Хабаровске и планировала пожить у Жуковой пару недель.Внезапно Анастасия перестала выходить на связь с родственниками. Те сразу обратились в полицию. Жукова заявила сотрудникам, что подруга неожиданно решила уехать в Приморье — собрала сумку и села в черный автомобиль.Эта история насторожила следователей. Дома у Жуковой на обоях и батарее оперативники обнаружили пятна крови. Пенсионерка объяснила, что перед отъездом у Михеевой пошла кровь из носа, и та, активно жестикулируя, разбрызгала ее по квартире.Версия показалась следователям не слишком убедительной, но доказать причастность Жуковой к преступлению снова не удалось. Ее допросили, но задерживать не стали.Отрубленная рукаВ январе 2019-го в Березовке дети, гулявшие во дворе, увидели на земле оторванную руку. О страшной находке рассказали взрослым, те вызвали полицию. Чуть позже на ближайшей свалке обнаружили пакеты с фрагментами расчлененного тела мужчины. Быстро установили личность — это был 52-летний местный дворник Василий Шляхтич.Выяснилось, что он снимал комнату у Жуковой. В квартире 79-летней на тот момент женщины обнаружили замытые следы крови погибшего.После этого Жукову наконец задержали. Как позже установили следователи, поругавшись с квартирантом, она ударила его топором не менее 26 раз. Под давлением улик пенсионерка призналась в убийстве.Смерть в изолятореПосле убийства Шляхтича следователи подняли дела о нераскрытых преступлениях, где мелькало имя Жуковой. Вновь опросили свидетелей, а в квартире Соньки Сипатой провели тщательный обыск.Под линолеумом нашли следы крови Анастасии Михеевой. Тогда Жукова призналась в убийстве подруги и девочки Маши.Пенсионерка заявила, что ребенок мешал ей играми и беготней в подъезде. С Михеевой она расправилась, потому что та якобы вела себя слишком надменно. Ну а дворник, дескать, хотел ее изнасиловать.На следственном эксперименте Жукова показала, как наносила жертвам удары и куда относила части тел. Однако позже заявила, что оговорила себя под давлением. Не стала отпираться только от обвинений в расправе над дворником.Но к тому времени следователи уже собрали достаточно доказательств, чтобы уверенно заявить: все три убийства совершила именно Жукова.Впрочем, Сонька Сипатая так и не дождалась приговора. Девятнадцатого января 2021 года Хабаровский краевой суд прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемой: в декабре 2020-го Жукова скончалась от коронавируса.

https://ria.ru/20250419/sekta-2011785535.html

https://ria.ru/20250413/kriminal-2010698336.html

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происшествия, хабаровск, россия