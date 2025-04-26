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На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 26.04.2025 (обновлено: 10:48 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/koshkovich-2013549605.html
На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского
На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025
На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского
Владимиру Зеленскому не стоит воспринимать признание Крыма российским как уступку, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T09:20:00+03:00
2025-04-26T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
дональд трамп
республика крым
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит воспринимать признание Крыма российским как уступку, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности", — говорится в публикации.На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украинеплачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250426/dubinskiy-2013555493.html
https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html
украина
россия
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, дональд трамп, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Дональд Трамп, Республика Крым
На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского

Кошкович назвал признание Крыма российским не уступкой, а осознанием реальности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит воспринимать признание Крыма российским как уступку, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский
10:47
На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму.

Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украинеплачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия
Вчера, 22:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДональд ТрампРеспублика Крым
 
 
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