https://ria.ru/20250426/koshkovich-2013549605.html

На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского

На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025

На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского

Владимиру Зеленскому не стоит воспринимать признание Крыма российским как уступку, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T09:20:00+03:00

2025-04-26T09:20:00+03:00

2025-04-26T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит воспринимать признание Крыма российским как уступку, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности", — говорится в публикации.На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украинеплачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250426/dubinskiy-2013555493.html

https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html

украина

россия

республика крым

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, дональд трамп, республика крым