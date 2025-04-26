На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского
Кошкович назвал признание Крыма российским не уступкой, а осознанием реальности
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не стоит воспринимать признание Крыма российским как уступку, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности", — говорится в публикации.
На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму.
Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украинеплачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украинеплачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.