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В Каракасе открылись площадки акции "Диктант Победы"
В Каракасе открылись площадки акции "Диктант Победы" - РИА Новости, 26.04.2025
В Каракасе открылись площадки акции "Диктант Победы"
Две площадки международной патриотической акции "Диктант Победы" открылись в Каракасе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило российское РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T04:09:00+03:00
2025-04-26T04:09:00+03:00
2025-04-26T04:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 26 апр - РИА Новости. Две площадки международной патриотической акции "Диктант Победы" открылись в Каракасе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило российское посольство в Венесуэле. "В столице Венесуэлы прошли две значимые международные акции "Диктант Победы", объединившие представителей российской диаспоры, выпускников советских и российских вузов, венесуэльских школьников и всех, кто искренне интересуется историей Второй мировой войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. В Городском совете Каракаса диктант открылся с торжественной церемонии с участием заместителя председателя совета Хосе Рейеса, который подчеркнул важность сохранения исторической памяти и солидарности с народом России. Второй диктант прошёл на базе Центра открытого образования и изучения русского языка при Министерстве народной власти по образованию Венесуэлы. Активное участие в нем приняли учащиеся технической школы имени Луиса Разетти. "Такие инициативы, как "Диктант Победы", помогают молодёжи лучше понимать события мировой истории и делать всё, чтобы трагические ошибки прошлого не повторялись", - отметил на мероприятии директор департамента по интеграции и международным делам минобразования Венесуэлы Майкл Гонсалес, которого цитирует дипмиссия в своем сообщении. По словам посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, "Диктант Победы" - не просто проверка знаний, а "акт памяти, уважения и единства", который объединяет людей "разных возрастов, профессий и культур вокруг великой правды о Победе, и сегодня вдохновляет на борьбу за мир и справедливость".
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в мире, венесуэла, каракас, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Венесуэла, Каракас, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Каракасе открылись площадки акции "Диктант Победы"
Две площадки акции "Диктант Победы" открылись в Каракасе в честь 80-летия Победы
МЕХИКО, 26 апр - РИА Новости. Две площадки международной патриотической акции "Диктант Победы" открылись в Каракасе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило российское посольство в Венесуэле.
"В столице Венесуэлы
прошли две значимые международные акции "Диктант Победы", объединившие представителей российской диаспоры, выпускников советских и российских вузов, венесуэльских школьников и всех, кто искренне интересуется историей Второй мировой войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
В Городском совете Каракаса
диктант открылся с торжественной церемонии с участием заместителя председателя совета Хосе Рейеса, который подчеркнул важность сохранения исторической памяти и солидарности с народом России
. Второй диктант прошёл на базе Центра открытого образования и изучения русского языка при Министерстве народной власти по образованию Венесуэлы. Активное участие в нем приняли учащиеся технической школы имени Луиса Разетти.
"Такие инициативы, как "Диктант Победы", помогают молодёжи лучше понимать события мировой истории и делать всё, чтобы трагические ошибки прошлого не повторялись", - отметил на мероприятии директор департамента по интеграции и международным делам минобразования Венесуэлы Майкл Гонсалес, которого цитирует дипмиссия в своем сообщении.
По словам посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, "Диктант Победы" - не просто проверка знаний, а "акт памяти, уважения и единства", который объединяет людей "разных возрастов, профессий и культур вокруг великой правды о Победе, и сегодня вдохновляет на борьбу за мир и справедливость".