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Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 26.04.2025
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена
Сирены воздушной тревоги были активированы в ряде населенных пунктов на юге Израиля, включая крупный город Беэр-Шева, из-за пуска ракеты из Йемена, сообщила... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:53:00+03:00
2025-04-26T02:53:00+03:00
2025-04-26T02:55:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в ряде населенных пунктов на юге Израиля, включая крупный город Беэр-Шева, из-за пуска ракеты из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены были активированы в нескольких районах Израиля после запуска ракеты из Йемена. Подробности изучаются", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена в сторону израильской территории