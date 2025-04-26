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Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена

Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 26.04.2025

Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена

Сирены воздушной тревоги были активированы в ряде населенных пунктов на юге Израиля, включая крупный город Беэр-Шева, из-за пуска ракеты из Йемена, сообщила... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T02:53:00+03:00

2025-04-26T02:53:00+03:00

2025-04-26T02:55:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в ряде населенных пунктов на юге Израиля, включая крупный город Беэр-Шева, из-за пуска ракеты из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены были активированы в нескольких районах Израиля после запуска ракеты из Йемена. Подробности изучаются", - говорится в сообщении.

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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)