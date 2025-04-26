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Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 26.04.2025
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02:53 26.04.2025 (обновлено: 02:55 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/izrail-2013536759.html
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 26.04.2025
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена
Сирены воздушной тревоги были активированы в ряде населенных пунктов на юге Израиля, включая крупный город Беэр-Шева, из-за пуска ракеты из Йемена, сообщила... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:53:00+03:00
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в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в ряде населенных пунктов на юге Израиля, включая крупный город Беэр-Шева, из-за пуска ракеты из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены были активированы в нескольких районах Израиля после запуска ракеты из Йемена. Подробности изучаются", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена

Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена в сторону израильской территории

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы ПВО "Железный купол"
Ракеты израильской системы ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы ПВО "Железный купол" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в ряде населенных пунктов на юге Израиля, включая крупный город Беэр-Шева, из-за пуска ракеты из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены были активированы в нескольких районах Израиля после запуска ракеты из Йемена. Подробности изучаются", - говорится в сообщении.
 
В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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