https://ria.ru/20250426/iskusstvo-2012760861.html

Обман красоты: какими на самом деле были женщины с известных картин

Обман красоты: какими на самом деле были женщины с известных картин - РИА Новости, 26.04.2025

Обман красоты: какими на самом деле были женщины с известных картин

Они веками считались эталонами женственности — томные красавицы с картин великих мастеров. Что, если всё это, лишь иллюзия? Сегодня у нас есть шанс увидеть, как РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T09:03:00+03:00

2025-04-26T09:03:00+03:00

2025-04-26T09:03:00+03:00

валентин серов

анри матисс

клод моне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013395060_0:780:1440:1590_1920x0_80_0_0_d602a51ef2cc255b0e7b7e3e20d51d5c.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Они веками считались эталонами женственности — томные красавицы с картин великих мастеров. Что, если всё это, лишь иллюзия? Сегодня у нас есть шанс увидеть, как выглядели реальные прототипы знаменитых полотен. Правда может оказаться шокирующей. Как художники приукрашивали действительность и какие секреты скрывают шедевры?Девочка с персиками"Девочка с персиками" — картина русского живописца Валентина Серова, написанная в 1887 году. Это портрет Веры Мамонтовой, 11-летней дочери хозяина усадьбы Абрамцево Саввы Мамонтова.Однажды Вера вбежала в дом и, взяв персик, присела за стол. Валентин Серов, который часто гостил в имении Абрамцево, увидел это и предложил девочке позировать для его картины. Вера позировала 22-летнему Серову каждый день почти два месяца. После завершения работы художник подарил картину маме девочки, Елизавете Мамонтовой.Кстати, на картине есть необычная деталь - значок в виде жучка в нижнем углу полотна есть. В 1888 году Валентин Серов предоставил картину для выставки Московского общества любителей художеств. Чтобы работы были оценены объективно, комиссия попросила художников не оставлять подписи. Вместо фамилии с инициалами Серов добавил жучка.Кроме того, Вера уже позировала в возрасте 6 лет для художника Виктора Васнецова для картины "Аленушка".Жанна СамариЖанна Самари — французская актриса. Девушка родилась в артистической семье и после театральной школы заблистала на сцене. Она стала музой художника Пьера-Огюста Ренуара, который создал серию портретов с ее участием. Самый известный – "Портрет актрисы Жанны Самари" - был написан в 1877 году. Критики посчитали, что изображение Жанны Самари получилось далеким от оригинала, однако сам Ренуар стремился передать через свою работу внутренний мир актрисы и ее прекрасную улыбку.Клео де МеродТанцовщица Клео де Мерод получила большую известность не только за счет танцевального таланта, но и за привлекательную внешность. Ее фотографии украшали открытки разной продукции. На публике она появлялась исключительно с прической шиньон, которую так и называли "прическа Клео де Мерод". Девушка была излюбленной моделью для многих художников того времени, в частности для Эдгара Дега, Анри де Тулуз-Лотрека и Джованни Больдини.В 1903 году художник Альфредо Мюллер написал полотно "Портрет Клео де Мерод". Джованни Больдини изобразил девушку, используя пастель. Одна девушка, два художника и такое разное видение ее красоты.Камилла ДонсьеКамилла Донсье — первая жена Клода Моне и вместе с тем его любимая натурщица. В начале отношений пара жила в нищете, отец художника не одобрял его романа с этой девушкой. Они поженились, родители Камиллы на торжестве присутствовали, в отличие от отца Моне.Супруги прожили вместе до конца жизни Камиллы, которая скончалась в возрасте 32 лет от болезни. Девушка была изображена на 50 картинах своего супруга. Кроме того, она часто позировала для Пьера-Огюста Ренуара, Эдуарда Мане и многих других художников.Белла ШагалПисательница Белла Розенфельд была первой супругой Марка Шагала. Их встреча Марка и Беллы состоялась в 1909 году. Между ними возникла любовь с первого взгляда, которая была отображена в портретах с парящей Беллой. По мнению Марка, любовь была сильнее законов гравитации.Писательница умерла в 1944 году. Шагал долгое время не писал картины из-за смерти жены. Его последующие работы были посвящены памяти супруги.Амели МатиссАмели Парейр и Анри Матисс познакомились на свадьбе друзей и уже спустя год поженились. В начале совместной жизни они были очень бедны, но Амели делала все возможное, чтобы у мужа были необходимые инструменты для рисования. Многие даже считали ее личным ассистентом художника.Позже Матисс завел себе любовницу, вскоре после этого пара распалась. Многие критики уверены, что трудности в отношения пары отразились на творчестве художника.Матисс написал несколько работ, на которых главной героиней была Амели. Одна из самых известных его работ — "Зеленая полоса". Эксперты уверены, что свое художественное видение он ставил превыше личности жены, так как на картине было видно "отсутствие человечности", кто-то даже называл ее "безумной карикатурой на портрет".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентин серов, анри матисс, клод моне