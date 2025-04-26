США не поднимали вопрос о вывозе урана из Ирана, пишет Tasnim
Tasnim: США на переговорах с Ираном не поднимали вопрос о вывозе урана из страны
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Американская сторона в ходе переговоров с Ираном не поднимала вопрос о вывозе из исламской республики урана или о доведении уровня обогащения иранского урана до 0%, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на источник.
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"На сегодняшних или предыдущих переговорах вопрос вывоза из Ирана урана не поднимался. Соединенные Штаты не делали никаких заявлений о доведении уровня обогащенного урана до 0%, принцип обогащения не является предметом дискуссий", - заявил источник агентству Tasnim.
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. Иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения консультаций.
Первый раунд непрямых переговоров Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров также прошел в конструктивной атмосфере.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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