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СМИ: при взрыве в иранском порту могли погибнуть люди - РИА Новости, 26.04.2025
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12:51 26.04.2025 (обновлено: 12:56 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/iran-2013565874.html
СМИ: при взрыве в иранском порту могли погибнуть люди
СМИ: при взрыве в иранском порту могли погибнуть люди - РИА Новости, 26.04.2025
СМИ: при взрыве в иранском порту могли погибнуть люди
В результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, могут быть жертвы, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:51:00+03:00
2025-04-26T12:56:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. В результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, могут быть жертвы, сообщает агентство Tasnim.По информации агентства, мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным Tasnim, взрыв произошел в административном здании. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Еще одно агентство NourNews сообщило, что в результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров."Неизвестно, сколько сотрудников порта находились на месте взрыва, когда он произошел, но, по словам работников порта, вероятно, много людей получили ранения, и возможно даже погибли в результате взрыва", - передает Tasnim.По сообщению NourNews, пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи.Несколькими минутами ранее агентство Tasnim сообщило, что причиной взрыва в порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.
https://ria.ru/20250426/iran-2013566096.html
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в мире, иран, персидский залив
В мире, Иран, Персидский залив
СМИ: при взрыве в иранском порту могли погибнуть люди

Tasnim: при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас могли погибнуть люди

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. В результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, могут быть жертвы, сообщает агентство Tasnim.
По информации агентства, мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным Tasnim, взрыв произошел в административном здании. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Еще одно агентство NourNews сообщило, что в результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров.
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"Неизвестно, сколько сотрудников порта находились на месте взрыва, когда он произошел, но, по словам работников порта, вероятно, много людей получили ранения, и возможно даже погибли в результате взрыва", - передает Tasnim.
По сообщению NourNews, пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи.
Несколькими минутами ранее агентство Tasnim сообщило, что причиной взрыва в порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом.
По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.
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