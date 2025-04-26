https://ria.ru/20250426/iran-2013565874.html

СМИ: при взрыве в иранском порту могли погибнуть люди

СМИ: при взрыве в иранском порту могли погибнуть люди - РИА Новости, 26.04.2025

СМИ: при взрыве в иранском порту могли погибнуть люди

В результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, могут быть жертвы, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:51:00+03:00

2025-04-26T12:51:00+03:00

2025-04-26T12:56:00+03:00

в мире

иран

персидский залив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. В результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, могут быть жертвы, сообщает агентство Tasnim.По информации агентства, мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным Tasnim, взрыв произошел в административном здании. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Еще одно агентство NourNews сообщило, что в результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров."Неизвестно, сколько сотрудников порта находились на месте взрыва, когда он произошел, но, по словам работников порта, вероятно, много людей получили ранения, и возможно даже погибли в результате взрыва", - передает Tasnim.По сообщению NourNews, пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи.Несколькими минутами ранее агентство Tasnim сообщило, что причиной взрыва в порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.

https://ria.ru/20250426/iran-2013566096.html

https://ria.ru/20250417/polsha-2011842910.html

иран

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, персидский залив