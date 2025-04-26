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СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас

СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас - РИА Новости, 26.04.2025

СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас

Возгорание резервуара с топливом стало причиной взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:39:00+03:00

2025-04-26T12:39:00+03:00

2025-04-26T12:49:00+03:00

в мире

персидский залив

иран

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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Возгорание резервуара с топливом стало причиной взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана, передает агентство Tasnim.По информации агентства, мощный взрыв прогремел в субботу днем в административном здании в порту Бендер-Аббас. Как передавало еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Еще одно агентство NourNews сообщало, что в результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров."Резервуар с топливом взорвался в порту Шахид Реджаи по неизвестной причине, незамедлительно в район взрыва были направлены группы быстрого реагирования", - передает Tasnim.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.

https://ria.ru/20250417/polsha-2011842910.html

персидский залив

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в мире, персидский залив, иран