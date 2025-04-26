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СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас - РИА Новости, 26.04.2025
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12:39 26.04.2025 (обновлено: 12:49 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/iran-2013565242.html
СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас - РИА Новости, 26.04.2025
СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
Возгорание резервуара с топливом стало причиной взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:39:00+03:00
2025-04-26T12:49:00+03:00
в мире
персидский залив
иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Возгорание резервуара с топливом стало причиной взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана, передает агентство Tasnim.По информации агентства, мощный взрыв прогремел в субботу днем в административном здании в порту Бендер-Аббас. Как передавало еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Еще одно агентство NourNews сообщало, что в результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров."Резервуар с топливом взорвался в порту Шахид Реджаи по неизвестной причине, незамедлительно в район взрыва были направлены группы быстрого реагирования", - передает Tasnim.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.
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в мире, персидский залив, иран
В мире, Персидский залив, Иран
СМИ раскрыли причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас

Причиной взрыва в порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Возгорание резервуара с топливом стало причиной взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана, передает агентство Tasnim.
По информации агентства, мощный взрыв прогремел в субботу днем в административном здании в порту Бендер-Аббас. Как передавало еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Еще одно агентство NourNews сообщало, что в результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров.
«
"Резервуар с топливом взорвался в порту Шахид Реджаи по неизвестной причине, незамедлительно в район взрыва были направлены группы быстрого реагирования", - передает Tasnim.
По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.
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