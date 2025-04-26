https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013582689.html
Хинштейн пообещал сделать Курскую область еще краше
Хинштейн пообещал сделать Курскую область еще краше - РИА Новости, 26.04.2025
Хинштейн пообещал сделать Курскую область еще краше
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет сделано все, чтобы освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:35:00+03:00
2025-04-26T14:35:00+03:00
2025-04-26T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет сделано все, чтобы освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Сделаем все, чтобы освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше! Курская область освобождена! Полный разгром врага на всех направлениях фронта еще ближе!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250426/miny-2013578802.html
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курская область, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Полное освобождение Курской области
Хинштейн пообещал сделать Курскую область еще краше
Хинштейн: сделаем все, чтобы освобожденная Курская область стала еще краше