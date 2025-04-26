https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013582689.html

Хинштейн пообещал сделать Курскую область еще краше

Хинштейн пообещал сделать Курскую область еще краше - РИА Новости, 26.04.2025

Хинштейн пообещал сделать Курскую область еще краше

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет сделано все, чтобы освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:35:00+03:00

2025-04-26T14:35:00+03:00

2025-04-26T15:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет сделано все, чтобы освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Сделаем все, чтобы освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше! Курская область освобождена! Полный разгром врага на всех направлениях фронта еще ближе!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250426/miny-2013578802.html

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