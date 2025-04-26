https://ria.ru/20250426/gornal-2013579584.html

В селе Горналь подняли российский флаг

В селе Горналь подняли российский флаг - РИА Новости, 26.04.2025

В селе Горналь подняли российский флаг

Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:11:00+03:00

2025-04-26T14:11:00+03:00

2025-04-26T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Сегодня был поднят флаг Российской Федерации в Горнале", - сказал командир 22-го мотострелкового полка с позывным "Апостол". Начальник штаба полка с позывным "Мангуст" подчеркнул, что Горналь был последним населенным пунктом Курской области, где присутствовали ВСУ. "В ознаменование освобождения последнего населенного пункта Горналь был поднят флаг Российской Федерации, это свидетельствует об освобождении Курской области", - сказал он.

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013575048.html

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Российский флаг поднят в селе Горналь Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". 2025-04-26T14:11 true PT0M37S

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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины