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В селе Горналь подняли российский флаг - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/gornal-2013579584.html
В селе Горналь подняли российский флаг
В селе Горналь подняли российский флаг - РИА Новости, 26.04.2025
В селе Горналь подняли российский флаг
Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:11:00+03:00
2025-04-26T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Сегодня был поднят флаг Российской Федерации в Горнале", - сказал командир 22-го мотострелкового полка с позывным "Апостол". Начальник штаба полка с позывным "Мангуст" подчеркнул, что Горналь был последним населенным пунктом Курской области, где присутствовали ВСУ. "В ознаменование освобождения последнего населенного пункта Горналь был поднят флаг Российской Федерации, это свидетельствует об освобождении Курской области", - сказал он.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013575048.html
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353
60
353
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Российский флаг поднят в селе Горналь
Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В селе Горналь подняли российский флаг

В Горнале подняли российский флаг в ознаменование освобождения Курской области

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
"Сегодня был поднят флаг Российской Федерации в Горнале", - сказал командир 22-го мотострелкового полка с позывным "Апостол".
Начальник штаба полка с позывным "Мангуст" подчеркнул, что Горналь был последним населенным пунктом Курской области, где присутствовали ВСУ. "В ознаменование освобождения последнего населенного пункта Горналь был поднят флаг Российской Федерации, это свидетельствует об освобождении Курской области", - сказал он.
Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов рассказал об операции по освобождению Курской области
Вчера, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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