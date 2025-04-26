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Сыромятнический гидроузел подготовили к весенне-летнему периоду
Сыромятнический гидроузел подготовили к весенне-летнему периоду - РИА Новости, 28.04.2025
Сыромятнический гидроузел подготовили к весенне-летнему периоду
Сыромятнический гидроузел подготовили к весенне-летнему периоду, в ходе работ очистили шлюзовую камеру от донных отложений, отремонтировали подпорные стены и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-26T15:50:00+03:00
2025-04-26T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сыромятнический гидроузел подготовили к весенне-летнему периоду, в ходе работ очистили шлюзовую камеру от донных отложений, отремонтировали подпорные стены и шлюзовые ворота, а также смазали механизмы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку всех механизмов Сыромятнического гидроузла на Яузе к весеннему и летнему сезонам, когда в Москве выпадают интенсивные осадки. Коммунальщики очистили шлюзовую камеру от донных отложений, отремонтировали подпорные стены и шлюзовые ворота, а также смазали механизмы водопропускных галерей, электрооборудования и осветительных приборов. На нижних и верхних воротах шлюза обследовали подвижные элементы и механизмы. Эти работы на глубине более пяти метров проводили водолазы ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Сыромятнический гидроузел - главное гидротехническое сооружение на Яузе. С момента ввода в эксплуатацию в 1940 году он регулирует уровень воды, а также обеспечивает прохождение коммунальных судов.
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Сыромятнический гидроузел подготовили к весенне-летнему периоду
Московский Сыромятнический гидроузел подготовили к весенне-летнему периоду
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сыромятнический гидроузел подготовили к весенне-летнему периоду, в ходе работ очистили шлюзовую камеру от донных отложений, отремонтировали подпорные стены и шлюзовые ворота, а также смазали механизмы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку всех механизмов Сыромятнического гидроузла на Яузе к весеннему и летнему сезонам, когда в Москве выпадают интенсивные осадки. Коммунальщики очистили шлюзовую камеру от донных отложений, отремонтировали подпорные стены и шлюзовые ворота, а также смазали механизмы водопропускных галерей, электрооборудования и осветительных приборов. На нижних и верхних воротах шлюза обследовали подвижные элементы и механизмы. Эти работы на глубине более пяти метров проводили водолазы ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Сыромятнический гидроузел - главное гидротехническое сооружение на Яузе. С момента ввода в эксплуатацию в 1940 году он регулирует уровень воды, а также обеспечивает прохождение коммунальных судов.