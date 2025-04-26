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Герасимов сообщил о завершении разгрома ВСУ, вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013571764.html
Герасимов сообщил о завершении разгрома ВСУ, вторгшихся в Курскую область
Герасимов сообщил о завершении разгрома ВСУ, вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов сообщил о завершении разгрома ВСУ, вторгшихся в Курскую область
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:41:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
курская область
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область."Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область", - сказал Герасимов в ходе встречи с Путиным в режиме ВКС.
https://ria.ru/20250426/putin-2013572444.html
курская область
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курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Герасимов сообщил о завершении разгрома ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Герасимов: ВС РФ завершили разгром ВСУ, вторгшихся в Курскую область

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Валерий Герасимов
 Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область.
"Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область", - сказал Герасимов в ходе встречи с Путиным в режиме ВКС.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Путин: авантюра киевского режима в Курской области провалилась
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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