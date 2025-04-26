https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013571764.html

Герасимов сообщил о завершении разгрома ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Герасимов сообщил о завершении разгрома ВСУ, вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025

Герасимов сообщил о завершении разгрома ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:41:00+03:00

2025-04-26T13:41:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

курская область

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область."Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область", - сказал Герасимов в ходе встречи с Путиным в режиме ВКС.

https://ria.ru/20250426/putin-2013572444.html

курская область

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2025

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