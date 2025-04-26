https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013571649.html
Герасимов: планы Киева по срыву наступления в Донбассе провалились
Герасимов: планы Киева по срыву наступления в Донбассе провалились - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов: планы Киева по срыву наступления в Донбассе провалились
Планы Киева по срыву наступления российских войск на Донбассе провалились, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:39:00+03:00
2025-04-26T13:39:00+03:00
2025-04-26T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Планы Киева по срыву наступления российских войск на Донбассе провалились, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.В субботу Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области."Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились", - сказал Герасимов.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
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Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Курская область, Киев, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Герасимов: планы Киева по срыву наступления в Донбассе провалились
Герасимов: планы Украины по срыву наступления в Донбассе провалились