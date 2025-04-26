https://ria.ru/20250426/genprokuratura-2013563207.html

ГП попросила запретить деятельность собственника разработчика "Мира танков"

ГП попросила запретить деятельность собственника разработчика "Мира танков" - РИА Новости, 26.04.2025

ГП попросила запретить деятельность собственника разработчика "Мира танков"

Генпрокуратура просит Таганский суд Москвы запретить в России за осуществление экстремистской деятельности объединение, состоящее из владельца компании "Леста"... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:19:00+03:00

2025-04-26T12:19:00+03:00

2025-04-26T12:25:00+03:00

россия

белоруссия

германия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генпрокуратура просит Таганский суд Москвы запретить в России за осуществление экстремистской деятельности объединение, состоящее из владельца компании "Леста" Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей "Лесты" в доход государства, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ о запрете деятельности объединения, состоящего из В.В. Кислого и М.А. Хатажаева, и об обращении в доход государства долей в уставном капитале ответчиков", - говорится в материалах. Речь идет о долях ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва". Генпрокуратура считает, что Кислый и Хатажев составляют экстремистское объединение, осуществляют экстремистскую деятельность на территории РФ. В иске заявителем приложены публикации с заголовками "Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России", "Как Wargaming пережил 25 лет – и справился с войной в Украине", "Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили". Ранее стало известно о наложении ареста на активы ГК "Леста" и связанных с ней лиц. "Леста" направила частную жалобу на определение Таганского районного суда в части оспаривания обеспечительных мер по иску прокуратуры, которые привели к блокировке счетов и запрету юридических действий. Руководство "Лесты" настаивает, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании. "Леста" участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует уникальный в мировой киберспортивной индустрии Парад Победы на Красной площади в игре "Мир танков", проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием "Кубок Первого канала. Мир танков" и международный киберспортивный турнир по российской игре "Мир танков" в рамках празднования Дня Победы в Белоруссии с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии, говорится в жалобе. "Леста Игры" (ранее Lesta Games) - российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest. Компания Wargaming в 2022 году заявила об уходе из России и Белоруссии, после чего, по данным ряда СМИ, передала свой игровой бизнес под местное управление "Лесте".

https://ria.ru/20250112/videoigry-1993321188.html

https://ria.ru/20250425/lesta-2013501616.html

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Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

россия, белоруссия, германия, генеральная прокуратура рф