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Во Франции возмутились поступком Макрона на похоронах папы римского - РИА Новости, 26.04.2025
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16:14 26.04.2025 (обновлено: 22:27 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/frantsiya-2013592848.html
Во Франции возмутились поступком Макрона на похоронах папы римского
Во Франции возмутились поступком Макрона на похоронах папы римского - РИА Новости, 26.04.2025
Во Франции возмутились поступком Макрона на похоронах папы римского
Президент Франции Эммануэль Макрон не смог сдержать желание подойти и дотронуться до Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом перед... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:14:00+03:00
2025-04-26T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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ватикан
владимир зеленский
эммануэль макрон
дональд трамп
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог сдержать желание подойти и дотронуться до Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом перед похоронами папы римского в Ватикане, обратил внимание лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Он также выложил фото, снятое в Базилике Святого Петра, на котором французский лидер держит главу киевского режима за плечо."В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому", — написал Филиппо.По мнению политика, французский лидер наверняка не забыл также напомнить Зеленскому, что тот должен отказаться от мирного плана, предложенного главой Белого дома.В субботу телеканал Sky News сообщил, что Трамп и Зеленский провели встречу в Базилике Святого Петра перед похоронами папы римского и договорились встретиться после завершения церемонии.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
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в мире, россия, франция, ватикан, владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Ватикан, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО
Во Франции возмутились поступком Макрона на похоронах папы римского

Филиппо возмутил жест Макрона при беседе с Зеленским на похоронах папы римского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог сдержать желание подойти и дотронуться до Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом перед похоронами папы римского в Ватикане, обратил внимание лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Он также выложил фото, снятое в Базилике Святого Петра, на котором французский лидер держит главу киевского режима за плечо.
© Фото : Флориан Филиппо/XСкрин публикации из соцсети французского политика Флориана Филиппо
Скрин публикации французского политика Флориана Филиппо - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Флориан Филиппо/X
Скрин публикации из соцсети французского политика Флориана Филиппо
Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому", — написал Филиппо.
По мнению политика, французский лидер наверняка не забыл также напомнить Зеленскому, что тот должен отказаться от мирного плана, предложенного главой Белого дома.
В субботу телеканал Sky News сообщил, что Трамп и Зеленский провели встречу в Базилике Святого Петра перед похоронами папы римского и договорились встретиться после завершения церемонии.
В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияВатиканВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронДональд ТрампНАТО
 
 
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