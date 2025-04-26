https://ria.ru/20250426/frantsiya-2013592848.html

Во Франции возмутились поступком Макрона на похоронах папы римского

Во Франции возмутились поступком Макрона на похоронах папы римского - РИА Новости, 26.04.2025

Во Франции возмутились поступком Макрона на похоронах папы римского

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог сдержать желание подойти и дотронуться до Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом перед... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:14:00+03:00

2025-04-26T16:14:00+03:00

2025-04-26T22:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

франция

ватикан

владимир зеленский

эммануэль макрон

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c91ce05bb046da36fe536dd372399a1.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог сдержать желание подойти и дотронуться до Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом перед похоронами папы римского в Ватикане, обратил внимание лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Он также выложил фото, снятое в Базилике Святого Петра, на котором французский лидер держит главу киевского режима за плечо."В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому", — написал Филиппо.По мнению политика, французский лидер наверняка не забыл также напомнить Зеленскому, что тот должен отказаться от мирного плана, предложенного главой Белого дома.В субботу телеканал Sky News сообщил, что Трамп и Зеленский провели встречу в Базилике Святого Петра перед похоронами папы римского и договорились встретиться после завершения церемонии.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250426/tramp-2013584129.html

россия

франция

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, ватикан, владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп, нато