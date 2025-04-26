Во Франции возмутились поступком Макрона на похоронах папы римского
Филиппо возмутил жест Макрона при беседе с Зеленским на похоронах папы римского
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог сдержать желание подойти и дотронуться до Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом перед похоронами папы римского в Ватикане, обратил внимание лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Он также выложил фото, снятое в Базилике Святого Петра, на котором французский лидер держит главу киевского режима за плечо.
© Фото : Флориан Филиппо/XСкрин публикации из соцсети французского политика Флориана Филиппо
© Фото : Флориан Филиппо/X
Скрин публикации из соцсети французского политика Флориана Филиппо
"В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому", — написал Филиппо.
По мнению политика, французский лидер наверняка не забыл также напомнить Зеленскому, что тот должен отказаться от мирного плана, предложенного главой Белого дома.
В субботу телеканал Sky News сообщил, что Трамп и Зеленский провели встречу в Базилике Святого Петра перед похоронами папы римского и договорились встретиться после завершения церемонии.
В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.