Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala
ERR: Эстония освободила танкер, предположительно, направлявшийся в Россию
© Кадр видео из соцсетейЗадержанный в Эстонии танкер KIWALA
© Кадр видео из соцсетей
Задержанный в Эстонии танкер KIWALA. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в РФ, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу.
Издание Postimees 11 апреля сообщило о том, что, по утверждению сил обороны Эстонии, ведомство для проверки документов и статуса задержало танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга. Позднее телерадиокомпания ERR сообщила, что, по утверждению эстонских властей, на танкере было зафиксировано около 40 нарушений.
"Задержанный 11 апреля эстонскими военно-морскими силами танкер Kiwala устранил выявленные недостатки и теперь может покинуть Эстонию", - сообщает ERR.
По данным телерадиокомпании, сейчас танкер все еще стоит на якоре в заливе Мууга у побережья Эстонии. Как заявил Труу, в данный момент завершаются последние процедуры, после чего Kiwala сможет покинуть страну.
В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.