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Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala - РИА Новости, 26.04.2025
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20:17 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/estonija-2013622420.html
Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala
Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala - РИА Новости, 26.04.2025
Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala
Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в РФ, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T20:17:00+03:00
2025-04-26T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в РФ, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу. Издание Postimees 11 апреля сообщило о том, что, по утверждению сил обороны Эстонии, ведомство для проверки документов и статуса задержало танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга. Позднее телерадиокомпания ERR сообщила, что, по утверждению эстонских властей, на танкере было зафиксировано около 40 нарушений. "Задержанный 11 апреля эстонскими военно-морскими силами танкер Kiwala устранил выявленные недостатки и теперь может покинуть Эстонию", - сообщает ERR. По данным телерадиокомпании, сейчас танкер все еще стоит на якоре в заливе Мууга у побережья Эстонии. Как заявил Труу, в данный момент завершаются последние процедуры, после чего Kiwala сможет покинуть страну. В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.
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в мире, эстония, россия, усть-луга
В мире, Эстония, Россия, Усть-Луга
Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala

ERR: Эстония освободила танкер, предположительно, направлявшийся в Россию

© Кадр видео из соцсетейЗадержанный в Эстонии танкер KIWALA
Задержанный в Эстонии танкер KIWALA - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Задержанный в Эстонии танкер KIWALA. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в РФ, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу.
Издание Postimees 11 апреля сообщило о том, что, по утверждению сил обороны Эстонии, ведомство для проверки документов и статуса задержало танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга. Позднее телерадиокомпания ERR сообщила, что, по утверждению эстонских властей, на танкере было зафиксировано около 40 нарушений.
"Задержанный 11 апреля эстонскими военно-морскими силами танкер Kiwala устранил выявленные недостатки и теперь может покинуть Эстонию", - сообщает ERR.
По данным телерадиокомпании, сейчас танкер все еще стоит на якоре в заливе Мууга у побережья Эстонии. Как заявил Труу, в данный момент завершаются последние процедуры, после чего Kiwala сможет покинуть страну.
В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Эстония заявила о 40 нарушениях на задержанном танкере Kiwala, сообщили СМИ
12 апреля, 16:14
 
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