https://ria.ru/20250426/estonija-2013622420.html

Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala

Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala - РИА Новости, 26.04.2025

Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala

Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в РФ, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T20:17:00+03:00

2025-04-26T20:17:00+03:00

2025-04-26T20:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в РФ, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу. Издание Postimees 11 апреля сообщило о том, что, по утверждению сил обороны Эстонии, ведомство для проверки документов и статуса задержало танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга. Позднее телерадиокомпания ERR сообщила, что, по утверждению эстонских властей, на танкере было зафиксировано около 40 нарушений. "Задержанный 11 апреля эстонскими военно-морскими силами танкер Kiwala устранил выявленные недостатки и теперь может покинуть Эстонию", - сообщает ERR. По данным телерадиокомпании, сейчас танкер все еще стоит на якоре в заливе Мууга у побережья Эстонии. Как заявил Труу, в данный момент завершаются последние процедуры, после чего Kiwala сможет покинуть страну. В декабре 2024 года ряд стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, договорились регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, под предлогом защиты от угроз окружающей среде.

https://ria.ru/20250412/estonija-2010895239.html

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в мире, эстония, россия, усть-луга