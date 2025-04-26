https://ria.ru/20250426/ekaterinburg-2013528032.html

В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов

В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов - РИА Новости, 26.04.2025

В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов

Масштабный рейд по выявлению неонацистов провели в Екатеринбурге правоохранительные органы, два человека арестованы на 14 суток за публичное демонстрирование... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T00:02:00+03:00

2025-04-26T00:02:00+03:00

2025-04-26T00:02:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Масштабный рейд по выявлению неонацистов провели в Екатеринбурге правоохранительные органы, два человека арестованы на 14 суток за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. "На днях в Екатеринбурге правоохранительные органы провели масштабный рейд в отношении лиц, придерживающихся неонацистских взглядов. Изъято большое количество ножей, кастетов, перцовых баллонов и нацистской атрибутики. За выявленные правонарушения к административной ответственности по 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) привлечены двое жителей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что молодые люди, которым 20 и 24 года, арестованы на 14 суток. Он добавил, что интенсивность проведения подобных рейдов в регионе в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне значительно повысится.

https://ria.ru/20240823/mariupol-1968073568.html

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, екатеринбург, россия