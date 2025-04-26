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В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов - РИА Новости, 26.04.2025
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00:02 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/ekaterinburg-2013528032.html
В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов
В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов - РИА Новости, 26.04.2025
В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов
Масштабный рейд по выявлению неонацистов провели в Екатеринбурге правоохранительные органы, два человека арестованы на 14 суток за публичное демонстрирование... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T00:02:00+03:00
2025-04-26T00:02:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Масштабный рейд по выявлению неонацистов провели в Екатеринбурге правоохранительные органы, два человека арестованы на 14 суток за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. "На днях в Екатеринбурге правоохранительные органы провели масштабный рейд в отношении лиц, придерживающихся неонацистских взглядов. Изъято большое количество ножей, кастетов, перцовых баллонов и нацистской атрибутики. За выявленные правонарушения к административной ответственности по 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) привлечены двое жителей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что молодые люди, которым 20 и 24 года, арестованы на 14 суток. Он добавил, что интенсивность проведения подобных рейдов в регионе в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне значительно повысится.
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происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов

В Екатеринбурге провели масштабный рейд по выявлению неонацистов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Масштабный рейд по выявлению неонацистов провели в Екатеринбурге правоохранительные органы, два человека арестованы на 14 суток за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
"На днях в Екатеринбурге правоохранительные органы провели масштабный рейд в отношении лиц, придерживающихся неонацистских взглядов. Изъято большое количество ножей, кастетов, перцовых баллонов и нацистской атрибутики. За выявленные правонарушения к административной ответственности по 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) привлечены двое жителей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что молодые люди, которым 20 и 24 года, арестованы на 14 суток.
Он добавил, что интенсивность проведения подобных рейдов в регионе в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне значительно повысится.
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