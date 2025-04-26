В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов
В Екатеринбурге провели масштабный рейд по выявлению неонацистов
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Масштабный рейд по выявлению неонацистов провели в Екатеринбурге правоохранительные органы, два человека арестованы на 14 суток за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
"На днях в Екатеринбурге правоохранительные органы провели масштабный рейд в отношении лиц, придерживающихся неонацистских взглядов. Изъято большое количество ножей, кастетов, перцовых баллонов и нацистской атрибутики. За выявленные правонарушения к административной ответственности по 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) привлечены двое жителей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что молодые люди, которым 20 и 24 года, арестованы на 14 суток.
Он добавил, что интенсивность проведения подобных рейдов в регионе в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне значительно повысится.
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