https://ria.ru/20250426/dtp-2013591422.html
В Приморье древесина из опрокинувшегося большегруза придавила иномарку
В Приморье древесина из опрокинувшегося большегруза придавила иномарку - РИА Новости, 26.04.2025
В Приморье древесина из опрокинувшегося большегруза придавила иномарку
Пять человек, в том числе ребёнок, предварительно, пострадали в ДТП в Приморье, где древесина из опрокинувшегося на трассе большегруза придавила иномарку,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:10:00+03:00
2025-04-26T16:10:00+03:00
2025-04-26T17:17:00+03:00
происшествия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребёнок, предварительно, пострадали в ДТП в Приморье, где древесина из опрокинувшегося на трассе большегруза придавила иномарку, сообщает УМВД России по региону. По информации полиции, авария произошла на 78-м километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморье. Предварительно, 56-летний водитель большегруза, двигаясь в направлении села Ивановка, не справился с управлением и опрокинулся, а выпавший груз - древесина - повредил Toyota Town Ace Noah. "По предварительной информации, пострадали пять участников ДТП, из них один несовершеннолетний 2016 года рождения", - говорится в сообщении. Проводится проверка, назначен ряд исследований, устанавливается степень тяжести вреда пострадавшим, информирует УМВД.Прокуратура Приморья в свою очередь уточнила, что все пострадавшие госпитализированы "с телесными повреждениями различной степени тяжести", исполняющий обязанности прокурора района Сергей Слесаренко на месте координировал деятельность правоохранительных органов и специальных служб.Результаты доследственной проверки поставлены на контроль, прокуратура оценит и законность оборота древесины, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20241211/dtp-1988632141.html
https://ria.ru/20241211/dtp-1988632141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Авто, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
В Приморье древесина из опрокинувшегося большегруза придавила иномарку
В Приморье лес из опрокинувшегося большегруза упал на авто, пострадали 5 человек
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребёнок, предварительно, пострадали в ДТП в Приморье, где древесина из опрокинувшегося на трассе большегруза придавила иномарку, сообщает УМВД России по региону.
По информации полиции, авария произошла на 78-м километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморье.
Предварительно, 56-летний водитель большегруза, двигаясь в направлении села Ивановка, не справился с управлением и опрокинулся, а выпавший груз - древесина - повредил Toyo
ta Town Ace Noah. "По предварительной информации, пострадали пять участников ДТП, из них один несовершеннолетний 2016 года рождения", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, назначен ряд исследований, устанавливается степень тяжести вреда пострадавшим, информирует УМВД.
Прокуратура Приморья в свою очередь уточнила, что все пострадавшие госпитализированы "с телесными повреждениями различной степени тяжести", исполняющий обязанности прокурора района Сергей Слесаренко на месте координировал деятельность правоохранительных органов и специальных служб.
Результаты доследственной проверки поставлены на контроль, прокуратура оценит и законность оборота древесины, отметили в надзорном ведомстве.