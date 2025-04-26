https://ria.ru/20250426/dtp-2013591422.html

В Приморье древесина из опрокинувшегося большегруза придавила иномарку

В Приморье древесина из опрокинувшегося большегруза придавила иномарку - РИА Новости, 26.04.2025

В Приморье древесина из опрокинувшегося большегруза придавила иномарку

Пять человек, в том числе ребёнок, предварительно, пострадали в ДТП в Приморье, где древесина из опрокинувшегося на трассе большегруза придавила иномарку,... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:10:00+03:00

2025-04-26T16:10:00+03:00

2025-04-26T17:17:00+03:00

происшествия

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

toyota corolla

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребёнок, предварительно, пострадали в ДТП в Приморье, где древесина из опрокинувшегося на трассе большегруза придавила иномарку, сообщает УМВД России по региону. По информации полиции, авария произошла на 78-м километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморье. Предварительно, 56-летний водитель большегруза, двигаясь в направлении села Ивановка, не справился с управлением и опрокинулся, а выпавший груз - древесина - повредил Toyota Town Ace Noah. "По предварительной информации, пострадали пять участников ДТП, из них один несовершеннолетний 2016 года рождения", - говорится в сообщении. Проводится проверка, назначен ряд исследований, устанавливается степень тяжести вреда пострадавшим, информирует УМВД.Прокуратура Приморья в свою очередь уточнила, что все пострадавшие госпитализированы "с телесными повреждениями различной степени тяжести", исполняющий обязанности прокурора района Сергей Слесаренко на месте координировал деятельность правоохранительных органов и специальных служб.Результаты доследственной проверки поставлены на контроль, прокуратура оценит и законность оборота древесины, отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20241211/dtp-1988632141.html

https://ria.ru/20241211/dtp-1988632141.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla