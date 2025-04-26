https://ria.ru/20250426/britanija-2013635568.html

В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих

В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих - РИА Новости, 26.04.2025

В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих

Три человека ранены в результате нападения с арбалетом и ружьем в Великобритании, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T23:23:00+03:00

2025-04-26T23:23:00+03:00

2025-04-26T23:26:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Три человека ранены в результате нападения с арбалетом и ружьем в Великобритании, сообщает газета Telegraph. "Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в (городе – ред.) Лидс", - пишет издание. Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Лидса в субботу вечером. Как пишет издание, на видео, опубликованных в соцсетях, запечатлен мужчина, идущий вдоль жилой застройки с предметом, похожим на арбалет. На других кадрах также показано брошенный на землю арбалет и ружье. Местная полиция сообщила о задержании подозреваемого и начале расследования.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, лидс