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В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих - РИА Новости, 26.04.2025
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23:23 26.04.2025 (обновлено: 23:26 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/britanija-2013635568.html
В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих
В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих - РИА Новости, 26.04.2025
В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих
Три человека ранены в результате нападения с арбалетом и ружьем в Великобритании, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Три человека ранены в результате нападения с арбалетом и ружьем в Великобритании, сообщает газета Telegraph. "Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в (городе – ред.) Лидс", - пишет издание. Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Лидса в субботу вечером. Как пишет издание, на видео, опубликованных в соцсетях, запечатлен мужчина, идущий вдоль жилой застройки с предметом, похожим на арбалет. На других кадрах также показано брошенный на землю арбалет и ружье. Местная полиция сообщила о задержании подозреваемого и начале расследования.
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в мире, великобритания, лидс
В мире, Великобритания, Лидс
В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих

Telegraph: в британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем ранил трех человек

© Flickr / jonathanb1989Британская полиция
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Flickr / jonathanb1989
Британская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Три человека ранены в результате нападения с арбалетом и ружьем в Великобритании, сообщает газета Telegraph.
«
"Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в (городе – ред.) Лидс", - пишет издание.
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Лидса в субботу вечером.
Как пишет издание, на видео, опубликованных в соцсетях, запечатлен мужчина, идущий вдоль жилой застройки с предметом, похожим на арбалет. На других кадрах также показано брошенный на землю арбалет и ружье.
Местная полиция сообщила о задержании подозреваемого и начале расследования.
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