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ПВО ВС России отразила атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО ВС России отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 26.04.2025

ПВО ВС России отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы и средства ПВО ночью отразили атаку, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет,... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T05:30:00+03:00

2025-04-26T05:30:00+03:00

2025-04-26T05:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

вооруженные силы рф

миллеровский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силы и средства ПВО ночью отразили атаку, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе", - написал он.По его словам, пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.

ростовская область

миллеровский район

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ростовская область, вооруженные силы рф, миллеровский район, юрий слюсарь