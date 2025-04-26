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ПВО ВС России отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ВС России отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 26.04.2025
ПВО ВС России отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы и средства ПВО ночью отразили атаку, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:30:00+03:00
2025-04-26T05:30:00+03:00
2025-04-26T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
вооруженные силы рф
миллеровский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силы и средства ПВО ночью отразили атаку, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе", - написал он.По его словам, пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.
ростовская область
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ростовская область, вооруженные силы рф, миллеровский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Вооруженные силы РФ, Миллеровский район, Юрий Слюсарь
ПВО ВС России отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: российская ПВО сбила БПЛА ВСУ в небе над Ростовской областью