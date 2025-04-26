https://ria.ru/20250426/bojarskij-2013630471.html

Боярский пропустит еще два спектакля

Боярский пропустит еще два спектакля - РИА Новости, 27.04.2025

Боярский пропустит еще два спектакля

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы после ушиба, из-за плохого самочувствия пропустит не только спектакль в театре... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-26T22:17:00+03:00

2025-04-26T22:17:00+03:00

2025-04-27T01:03:00+03:00

культура

михаил боярский

санкт-петербург

новости культуры

общество

ленинградский театр имени ленсовета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991019572_0:43:3345:1925_1920x0_80_0_0_b9ce6d763dd1778d5ac2e01ed0204153.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы после ушиба, из-за плохого самочувствия пропустит не только спектакль в театре имени Ленсовета в воскресенье, но и еще две постановки, где он играет, сообщил театр. Ранее в субботу театр сообщил, что Боярский по состоянию здоровья не выйдет на сцену в воскресенье, на которое были запланированы два показа спектакля "В этом милом старом доме". "Дорогие зрители, также сообщаем вам, что Михаил Боярский в связи с плохим самочувствием не будет принимать участие в спектаклях "Театральный роман" (29 апреля) и "Ромео и Джульетта" (30 апреля)", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра. Как отмечается, в спектакле "Театральный роман" роль генерального секретаря исполнит Александр Сулимов, а в "Ромео и Джульетте" вновь прозвучит записанный голос Боярского. Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: "В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман". Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал РИА Новости, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы в среду,

https://ria.ru/20250426/bojarskij-2013602558.html

https://ria.ru/20250419/boyarskiy-2012252023.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил боярский, санкт-петербург, новости культуры, общество, ленинградский театр имени ленсовета