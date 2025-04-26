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Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад - РИА Новости, 26.04.2025
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01:46 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/armija-2013533551.html
Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад
Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад - РИА Новости, 26.04.2025
Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад
Власти чешского города Литомержице, расположенного на западе страны, приняли решение перенести на склад памятник "Честь и слава Советской Армии", ныне... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T01:46:00+03:00
2025-04-26T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти чешского города Литомержице, расположенного на западе страны, приняли решение перенести на склад памятник "Честь и слава Советской Армии", ныне находящийся в Ирасковых садах в центральной части города, сообщило Чешское радио. "Памятник "Честь и слава Советской Армии", расположенный в Ирасковых садах в Литомержице, должен быть до 19 июня перенесен в другое место, решение об этом члены городского совета приняли в конце уходящей недели. Заместитель мэра города Иржи Адамек сообщил Чешскому радио, что памятник Советской Армии, вероятнее всего, будет размещен на территории бывших казарм", - говорится в сообщении. По словам Адамека, во второй половине года в городе состоится конкурс, участники которого должны представить свои предложения о том, что разместить на месте этого памятника. Как отметил Адамек, результатом архитектурного конкурса могло бы стать также предложение, в котором рассматривалось бы сохранение памятника в той или иной форме. В свою очередь, депутат горсовета от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Доминик Ханк сообщил журналистам, что общественность города тоже не может однозначно определиться в отношении судьбы памятника. Как сказал Ханк, горсовет получил на сей счет от горожан две петиции – одну за сохранение памятника на нынешнем месте, другую – за его удаление, причем, как отметил Ханк, подписей за сохранение памятника было в два или три раза больше, чем за его удаление. Как журналистам сообщили в мэрии, дебаты о судьбе данного памятника, воздвигнутого ровно 50 лет назад, значительно усилились после начала военного конфликта на Украине. За этот период около памятника состоялось несколько массовых митингов и манифестаций с требованием убрать его, также памятник был неоднократно варварски осквернен.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад

Власти чешского города Литомержице перенесли на склад памятник Советской Армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на центр Праги
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти чешского города Литомержице, расположенного на западе страны, приняли решение перенести на склад памятник "Честь и слава Советской Армии", ныне находящийся в Ирасковых садах в центральной части города, сообщило Чешское радио.
"Памятник "Честь и слава Советской Армии", расположенный в Ирасковых садах в Литомержице, должен быть до 19 июня перенесен в другое место, решение об этом члены городского совета приняли в конце уходящей недели. Заместитель мэра города Иржи Адамек сообщил Чешскому радио, что памятник Советской Армии, вероятнее всего, будет размещен на территории бывших казарм", - говорится в сообщении.
По словам Адамека, во второй половине года в городе состоится конкурс, участники которого должны представить свои предложения о том, что разместить на месте этого памятника. Как отметил Адамек, результатом архитектурного конкурса могло бы стать также предложение, в котором рассматривалось бы сохранение памятника в той или иной форме.
В свою очередь, депутат горсовета от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Доминик Ханк сообщил журналистам, что общественность города тоже не может однозначно определиться в отношении судьбы памятника. Как сказал Ханк, горсовет получил на сей счет от горожан две петиции – одну за сохранение памятника на нынешнем месте, другую – за его удаление, причем, как отметил Ханк, подписей за сохранение памятника было в два или три раза больше, чем за его удаление.
Как журналистам сообщили в мэрии, дебаты о судьбе данного памятника, воздвигнутого ровно 50 лет назад, значительно усилились после начала военного конфликта на Украине. За этот период около памятника состоялось несколько массовых митингов и манифестаций с требованием убрать его, также памятник был неоднократно варварски осквернен.
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