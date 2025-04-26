https://ria.ru/20250426/armija-2013533551.html

Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад

Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад - РИА Новости, 26.04.2025

Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад

Власти чешского города Литомержице, расположенного на западе страны, приняли решение перенести на склад памятник "Честь и слава Советской Армии", ныне... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T01:46:00+03:00

2025-04-26T01:46:00+03:00

2025-04-26T01:46:00+03:00

в мире

чехия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93515/54/935155458_0:108:3174:1893_1920x0_80_0_0_e559509f75e2d40e94964e7406b89aac.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти чешского города Литомержице, расположенного на западе страны, приняли решение перенести на склад памятник "Честь и слава Советской Армии", ныне находящийся в Ирасковых садах в центральной части города, сообщило Чешское радио. "Памятник "Честь и слава Советской Армии", расположенный в Ирасковых садах в Литомержице, должен быть до 19 июня перенесен в другое место, решение об этом члены городского совета приняли в конце уходящей недели. Заместитель мэра города Иржи Адамек сообщил Чешскому радио, что памятник Советской Армии, вероятнее всего, будет размещен на территории бывших казарм", - говорится в сообщении. По словам Адамека, во второй половине года в городе состоится конкурс, участники которого должны представить свои предложения о том, что разместить на месте этого памятника. Как отметил Адамек, результатом архитектурного конкурса могло бы стать также предложение, в котором рассматривалось бы сохранение памятника в той или иной форме. В свою очередь, депутат горсовета от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Доминик Ханк сообщил журналистам, что общественность города тоже не может однозначно определиться в отношении судьбы памятника. Как сказал Ханк, горсовет получил на сей счет от горожан две петиции – одну за сохранение памятника на нынешнем месте, другую – за его удаление, причем, как отметил Ханк, подписей за сохранение памятника было в два или три раза больше, чем за его удаление. Как журналистам сообщили в мэрии, дебаты о судьбе данного памятника, воздвигнутого ровно 50 лет назад, значительно усилились после начала военного конфликта на Украине. За этот период около памятника состоялось несколько массовых митингов и манифестаций с требованием убрать его, также памятник был неоднократно варварски осквернен.

https://ria.ru/20250413/odessa-2010991088.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия