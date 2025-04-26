Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад
Власти чешского города Литомержице перенесли на склад памятник Советской Армии
Вид на центр Праги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти чешского города Литомержице, расположенного на западе страны, приняли решение перенести на склад памятник "Честь и слава Советской Армии", ныне находящийся в Ирасковых садах в центральной части города, сообщило Чешское радио.
"Памятник "Честь и слава Советской Армии", расположенный в Ирасковых садах в Литомержице, должен быть до 19 июня перенесен в другое место, решение об этом члены городского совета приняли в конце уходящей недели. Заместитель мэра города Иржи Адамек сообщил Чешскому радио, что памятник Советской Армии, вероятнее всего, будет размещен на территории бывших казарм", - говорится в сообщении.
По словам Адамека, во второй половине года в городе состоится конкурс, участники которого должны представить свои предложения о том, что разместить на месте этого памятника. Как отметил Адамек, результатом архитектурного конкурса могло бы стать также предложение, в котором рассматривалось бы сохранение памятника в той или иной форме.
В свою очередь, депутат горсовета от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Доминик Ханк сообщил журналистам, что общественность города тоже не может однозначно определиться в отношении судьбы памятника. Как сказал Ханк, горсовет получил на сей счет от горожан две петиции – одну за сохранение памятника на нынешнем месте, другую – за его удаление, причем, как отметил Ханк, подписей за сохранение памятника было в два или три раза больше, чем за его удаление.
Как журналистам сообщили в мэрии, дебаты о судьбе данного памятника, воздвигнутого ровно 50 лет назад, значительно усилились после начала военного конфликта на Украине. За этот период около памятника состоялось несколько массовых митингов и манифестаций с требованием убрать его, также памятник был неоднократно варварски осквернен.
В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Пушкину
13 апреля, 13:19