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Алаудинов высказался об освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html
Алаудинов высказался об освобождении Курской области
Алаудинов высказался об освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Алаудинов высказался об освобождении Курской области
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:46:00+03:00
2025-04-26T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
апти алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
россия
курская область
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что освобождение Курской области станет новой страницей в истории великой России, свидетельством того, что Российскую Федерацию нельзя победить. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Наши бойцы Минобороны Российской Федерации, как когда-то наши деды на священной курской земле, еще паз поломали хребет фашизму. Еще раз священная курская земля стала той страницей в истории России, которая будет помниться нами и передаваться из уст в уста как еще одно событие, которое… доказало, что нас нельзя победить", - сказал Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. Кроме того, командир спецназа "Ахмат" поздравил жителей Курской области с освобождением региона, отметив, как достойно куряне проявили себя в этот период, а также поблагодарил бойцов, принявших участие в этих событиях. Алаудинов также выразил соболезнование близким погибших бойцов, которые стояли на защите Курской области.
https://ria.ru/20250426/kadyrov--2013598822.html
https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013593214.html
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апти алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, В мире
Алаудинов высказался об освобождении Курской области

Алаудинов: освобождение Курской области станет новой страницей в истории России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что освобождение Курской области станет новой страницей в истории великой России, свидетельством того, что Российскую Федерацию нельзя победить.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Кадыров высказался об освобождении Курской области
Вчера, 16:53
"Наши бойцы Минобороны Российской Федерации, как когда-то наши деды на священной курской земле, еще паз поломали хребет фашизму. Еще раз священная курская земля стала той страницей в истории России, которая будет помниться нами и передаваться из уст в уста как еще одно событие, которое… доказало, что нас нельзя победить", - сказал Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
Кроме того, командир спецназа "Ахмат" поздравил жителей Курской области с освобождением региона, отметив, как достойно куряне проявили себя в этот период, а также поблагодарил бойцов, принявших участие в этих событиях.
Алаудинов также выразил соболезнование близким погибших бойцов, которые стояли на защите Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области за время боевых действий
Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеАпти АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияКурская областьВ мире
 
 
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