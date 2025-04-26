https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html

Алаудинов высказался об освобождении Курской области

Алаудинов высказался об освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Алаудинов высказался об освобождении Курской области

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:46:00+03:00

2025-04-26T17:46:00+03:00

2025-04-26T17:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что освобождение Курской области станет новой страницей в истории великой России, свидетельством того, что Российскую Федерацию нельзя победить. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Наши бойцы Минобороны Российской Федерации, как когда-то наши деды на священной курской земле, еще паз поломали хребет фашизму. Еще раз священная курская земля стала той страницей в истории России, которая будет помниться нами и передаваться из уст в уста как еще одно событие, которое… доказало, что нас нельзя победить", - сказал Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. Кроме того, командир спецназа "Ахмат" поздравил жителей Курской области с освобождением региона, отметив, как достойно куряне проявили себя в этот период, а также поблагодарил бойцов, принявших участие в этих событиях. Алаудинов также выразил соболезнование близким погибших бойцов, которые стояли на защите Курской области.

https://ria.ru/20250426/kadyrov--2013598822.html

https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013593214.html

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апти алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, в мире