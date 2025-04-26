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Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе - РИА Новости, 26.04.2025
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03:24 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/aeroport-2013537509.html
Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе
Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе - РИА Новости, 26.04.2025
Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе
Международный аэропорт Сент-Питесберг – Клируотер во Флориде закрылся после сообщения о наличии взрывного устройства, пассажиры были эвакуированы, сообщил... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T03:24:00+03:00
2025-04-26T03:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Сент-Питесберг – Клируотер во Флориде закрылся после сообщения о наличии взрывного устройства, пассажиры были эвакуированы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию. По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером. Отмечается, что пассажиры самолета авиакомпании Allegiant были эвакуированы после сообщения о бомбе. "Пассажиры на борту самолета Allegiant в аэропорту Сент-Пит (Питесберг - ред.)– Клируотер были эвакуированы в пятницу вечером, пока полицейские расследовали угрозу взрыва", - отмечает телеканал со ссылкой на офис полиции округа Флориды Пинеллас. По данным телеканала, власти не сообщают о пострадавших или жертвах в результате происшествия. Телеканал не приводит другие подробности инцидента. Федеральное управление гражданской авиации США подтверждает, что пассажиры самолета Allegiant "безопасно высадились на рулевую полосу" аэропорта Сент-Питесберг – Клируотер из-за угрозы безопасности. По данным ведомства, аэропорт закрыт на фоне расследования местной полиции.
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в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе

Fox News: аэропорт Сент-Питесберг – Клируотер закрылся после сообщения о бомбе

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Сент-Питесберг – Клируотер во Флориде закрылся после сообщения о наличии взрывного устройства, пассажиры были эвакуированы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером. Отмечается, что пассажиры самолета авиакомпании Allegiant были эвакуированы после сообщения о бомбе.
"Пассажиры на борту самолета Allegiant в аэропорту Сент-Пит (Питесберг - ред.)– Клируотер были эвакуированы в пятницу вечером, пока полицейские расследовали угрозу взрыва", - отмечает телеканал со ссылкой на офис полиции округа Флориды Пинеллас.
По данным телеканала, власти не сообщают о пострадавших или жертвах в результате происшествия. Телеканал не приводит другие подробности инцидента.
Федеральное управление гражданской авиации США подтверждает, что пассажиры самолета Allegiant "безопасно высадились на рулевую полосу" аэропорта Сент-Питесберг – Клируотер из-за угрозы безопасности. По данным ведомства, аэропорт закрыт на фоне расследования местной полиции.
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