Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе
Fox News: аэропорт Сент-Питесберг – Клируотер закрылся после сообщения о бомбе
© AP Photo / David DermerАмериканская полиция
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Сент-Питесберг – Клируотер во Флориде закрылся после сообщения о наличии взрывного устройства, пассажиры были эвакуированы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером. Отмечается, что пассажиры самолета авиакомпании Allegiant были эвакуированы после сообщения о бомбе.
"Пассажиры на борту самолета Allegiant в аэропорту Сент-Пит (Питесберг - ред.)– Клируотер были эвакуированы в пятницу вечером, пока полицейские расследовали угрозу взрыва", - отмечает телеканал со ссылкой на офис полиции округа Флориды Пинеллас.
По данным телеканала, власти не сообщают о пострадавших или жертвах в результате происшествия. Телеканал не приводит другие подробности инцидента.
Федеральное управление гражданской авиации США подтверждает, что пассажиры самолета Allegiant "безопасно высадились на рулевую полосу" аэропорта Сент-Питесберг – Клируотер из-за угрозы безопасности. По данным ведомства, аэропорт закрыт на фоне расследования местной полиции.
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