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Топ-менеджер ВТБ посоветовал, когда лучше вкладываться в золото - РИА Новости, 25.04.2025
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11:17 25.04.2025 (обновлено: 12:56 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/zoloto-2013359375.html
Топ-менеджер ВТБ посоветовал, когда лучше вкладываться в золото
Топ-менеджер ВТБ посоветовал, когда лучше вкладываться в золото - РИА Новости, 25.04.2025
Топ-менеджер ВТБ посоветовал, когда лучше вкладываться в золото
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов посоветовал следить за геополитической обстановкой, чтобы понять, куда лучше вкладываться — в золото или депозиты. РИА Новости, 25.04.2025
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экономика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов посоветовал следить за геополитической обстановкой, чтобы понять, куда лучше вкладываться — в золото или депозиты. Стоимость золота на торгах во вторник впервые в истории превысила 3500 долларов за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. С начала года цена на драгметалл выросла на 31,5%, на момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2620 долларов."Какое-то генеральное правило для всех типов инвесторов невозможно. Если бы вы задавали такой вопрос лично для себя, я задал бы уточняющий вопрос: верите ли вы в скорое геополитическое урегулирование украинского конфликта? Вы считаете, что непримиримость позиций сторон будет приводить к выходу США из роли посредника и по сути продолжению боевых действий? В первом случае золото находится на пике, и входить в него нельзя", — сказал Пьянов во время конференц-колла с журналистами.При этом он отметил, что в случае любых сигналов по мирному урегулированию золото "будет падать"."То есть золото — это, по сути, финансовый инструмент конфликта и неопределенности. Если же вы за второй сценарий, что урегулирования не будет, в золото можно инвестировать", — добавил первый зампред ВТБ. Также Пьянов сказал, что во многом все будет зависеть от того, как срочно понадобятся деньги, так как депозит всегда можно расторгнуть, пусть и с потерей процентов."Для "простого смертного" депозиты — более понятная история", — подытожил первый он.По его словам, выход же из золота может приходиться на невыгодные периоды котировок.
https://ria.ru/20250422/zoloto-2012645883.html
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экономика, втб (банк)
Экономика, ВТБ (банк)
Топ-менеджер ВТБ посоветовал, когда лучше вкладываться в золото

Топ-менеджер ВТБ Пьянов посоветовал, когда лучше вкладываться в золото

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов посоветовал следить за геополитической обстановкой, чтобы понять, куда лучше вкладываться — в золото или депозиты.
Стоимость золота на торгах во вторник впервые в истории превысила 3500 долларов за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. С начала года цена на драгметалл выросла на 31,5%, на момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2620 долларов.
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"Какое-то генеральное правило для всех типов инвесторов невозможно. Если бы вы задавали такой вопрос лично для себя, я задал бы уточняющий вопрос: верите ли вы в скорое геополитическое урегулирование украинского конфликта? Вы считаете, что непримиримость позиций сторон будет приводить к выходу США из роли посредника и по сути продолжению боевых действий? В первом случае золото находится на пике, и входить в него нельзя", — сказал Пьянов во время конференц-колла с журналистами.
При этом он отметил, что в случае любых сигналов по мирному урегулированию золото "будет падать".
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"То есть золото — это, по сути, финансовый инструмент конфликта и неопределенности. Если же вы за второй сценарий, что урегулирования не будет, в золото можно инвестировать", — добавил первый зампред ВТБ.
Также Пьянов сказал, что во многом все будет зависеть от того, как срочно понадобятся деньги, так как депозит всегда можно расторгнуть, пусть и с потерей процентов.
«
"Для "простого смертного" депозиты — более понятная история", — подытожил первый он.
По его словам, выход же из золота может приходиться на невыгодные периоды котировок.
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