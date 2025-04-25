https://ria.ru/20250425/zhurnalistka-2013477270.html
Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов
Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов - РИА Новости, 25.04.2025
Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов
Признанная иностранным агентом в РФ журналист Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, не смогла добиться снятия с неё соответствующего статуса,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:36:00+03:00
2025-04-25T17:36:00+03:00
2025-04-25T17:37:00+03:00
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Признанная иностранным агентом в РФ журналист Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, не смогла добиться снятия с неё соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."Отказано в удовлетворении", - сказали в суде.Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО.* Внесена Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250425/inoagent-2013471139.html
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, общество
Вооруженные силы Украины, Общество
Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов
Призывавшая финансировать ВСУ Ивлева-Йорк не добилась снятия статуса иноагента
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Признанная иностранным агентом в РФ журналист Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, не смогла добиться снятия с неё соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"Отказано в удовлетворении", - сказали в суде.
Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО.
* Внесена Минюстом в реестр иноагентов