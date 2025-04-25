https://ria.ru/20250425/zhurnalistka-2013477270.html

Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов

Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов - РИА Новости, 25.04.2025

Журналистку Ивлеву-Йорк* отказались исключить из реестра иноагентов

Признанная иностранным агентом в РФ журналист Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, не смогла добиться снятия с неё соответствующего статуса,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:36:00+03:00

2025-04-25T17:36:00+03:00

2025-04-25T17:37:00+03:00

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Признанная иностранным агентом в РФ журналист Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, не смогла добиться снятия с неё соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."Отказано в удовлетворении", - сказали в суде.Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО.* Внесена Минюстом в реестр иноагентов

https://ria.ru/20250425/inoagent-2013471139.html

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2025

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вооруженные силы украины, общество