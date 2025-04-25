https://ria.ru/20250425/zhenschina-2013524631.html

Пожилая жительница Челябинской области более недели ночевала в лесу

Пожилая жительница Челябинской области более недели ночевала в лесу - РИА Новости, 25.04.2025

Пожилая жительница Челябинской области более недели ночевала в лесу

Пожилую женщину, заблудившуюся еще 15 апреля в лесу вблизи города Верхний Уфалей в Челябинской области, нашли живой, ее передали врачам, сообщила региональная... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T23:11:00+03:00

2025-04-25T23:11:00+03:00

2025-04-25T23:11:00+03:00

происшествия

верхний уфалей

челябинская область

россия

поисковый отряд "лиза алерт"

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. Пожилую женщину, заблудившуюся еще 15 апреля в лесу вблизи города Верхний Уфалей в Челябинской области, нашли живой, ее передали врачам, сообщила региональная поисковая организация "Легион-Спас". По данным поисковиков, 69-летняя Татьяна Васильева пропала 15 апреля в лесу вблизи города Верхний Уфалей, на следующий день спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы приступили к поискам. Совместно со спасателями работали полицейские, сотрудники "РМК-Поиск", волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Легион-Спас", местные жители. "Женщина провела в диком лесу 9 холодных ночей. И выжила. Найти ее удалось сотрудникам аварийно-спасательного подразделения "РМК-Поиск". Вечером 24 апреля около 20.30 (18.30 мск) группа возвращалась с отработки очередного квадрата по задаче от штаба отрядов "Лиза Алерт" и "Легион-Спас". На обратном пути ребята чуть ушли с маршрута и случилось невероятное - возле железной дороги они заметили обессилившую Татьяну, быстро доставили ее в город и передали врачам", - говорится в сообщении на странице в соцсети "ВКонтакте". Прочёсывая окрестности, за эти дни спасатели и волонтеры прошли более 3 тысяч километров, осложняющими факторами стали электромагнитная аномалия в районе и минусовые температуры ночью, отмечается в сообщении. По данным поисково-спасательной службы региона, женщина была найдена в шести километрах от Верхнего Уфалея, выше станции "Иткуль".

https://ria.ru/20250421/ded-2012469441.html

https://ria.ru/20250406/malchik-2009702745.html

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происшествия, верхний уфалей, челябинская область, россия, поисковый отряд "лиза алерт"