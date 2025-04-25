https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013524049.html

Зеленский признал, что без мира через силу конфликт не закончится

Зеленский признал, что без мира через силу конфликт не закончится - РИА Новости, 25.04.2025

Зеленский признал, что без мира через силу конфликт не закончится

Владимир Зеленский признал, что без "мира через силу" конфликт на Украине не закончится. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T22:58:00+03:00

2025-04-25T22:58:00+03:00

2025-04-25T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что без "мира через силу" конфликт на Украине не закончится. Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, комментируя его слова о том, что президент США Дональд Трамп в конце концов дойдет до решения на основе "мира через силу", без которого война просто будет продолжаться, а иного решения просто не существует. "Это правда, это правда", - заявил Зеленский в видео, опубликованном на Yuotube-канале Шапиро. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В марте этого года он подтвердил, что не будет разговаривать с президентом России. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013519479.html

https://ria.ru/20250425/evropa-2013514201.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп